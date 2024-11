Una festa per ringraziare il patrono, San Francesco di Paola, che salvà la città dal terribile terremoto del 1836. Un appuntamento che unisce sacro e profano e che vedrà grandi nomi della musica unirsi alle celebrazioni religiose ed ai classici fuochi del 25 aprile per una settimana tra musica, divertimento e ricordo delle tradizioni. In origine – come ricorda Martino Rizzo – i festeggiamenti a Corigliano in onore di San Francesco si tenevano il 14 luglio di ogni anno. Anche in quel caso come ringraziamento al Santo in occasione di un evento sismico. Poi ci fu il secondo del 25 aprile 1836: «a Corigliano non si ebbero a deplorare vittime – scriveva il compianto padre Rocco Benvenuto – ma solo qualche ferito e lesioni più o meno gravi agli edifici. In tutto ciò, i coriglianesi videro l’intervento del loro Santo Patrono e stabilirono di ricordare l’avvenimento con la festa di ringraziamento del 25 aprile».

La tradizionale festa religiosa, organizzata dal Comune di Corigliano-Rossano, con il Comitato Religioso, avrà luogo dal 20 al 25 aprile e vedrà alternarsi i momenti legati al culto e alla devozione a musica e divertimento.

Si parte giovedì 20, alle 18,30 con la Messa del gruppo dei Portatori di San Francesco di Paola e intronizzazione della statua. Venerdì 21, ore 9.30, Pellegrinatio alla Casa di Riposo San Pio e Madonna dell'Immacolata, la messa sarà celebrata da don Vincenzo Ferraro. Alle 17 rientro in Santuario e Triduo predicato da don Pietro Groccia, Vicario Episcopale per la Cultura della Diocesi di Cassano allo Ionio. Domenica 23, ore 18.30, Messa Solenne animata dalla Corale Polifonica San Francesco di Paola. Ore 19.30 Processione zona Acquedotto, guidata dal Padre provinciale, Francesco Trebisonda con benedizione di tutte le Forze dell'Ordine, davanti la caserma del centro storico di Corigliano. Alle 22, in Piazza Vittorio Veneto a Corigliano, aconcerto di Cecè Barretta in piazza Vittorio Veneto.

Lunedì 24 aprile, 9.30 - 16.30 Pellegrinatio nella Parrocchia San Giovanni XXIII, guidata da don Tonino Longobucco. Ore 16.30 - 19, Pellegrinatio al Quadrato di Schiavonea, Processione e Santa Messa nella Parrocchia di Santa Maria ad Nives, guidata da Padre Francesco Ansalone. Ore 21.30, rientro al Centro Storico. Ore 22.30 Messaggio in Piazza Sant'Antonio da parte di Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita Emerito di Reggio Calabria Bova, a seguire, fiaccolata e infiorata a cura dell'associazione Coriglianesi nel Mondo. Chiuderà la giornata il lancio di un pallone aerostatico, in piazza Vittorio Veneto.

Martedì 25 la gran chiusura degli eventi dedicati a San Francesco di Paola, con gli appuntamenti religiosi, le processioni nel centro storico ed in serata lo spazio per la grande musica: ad animare la serata: Roy Paci, Emma Muscat, Francesco Baccini, Antonio Maggio - Niha, chiudendo poi la serata con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Saranno inoltre attivi servizi navette gratuiti per permettere a tutti di raggiungere il centro storico ed assistere ai concerti ed alle celebrazioni religiose.