San Giovanni in Fiore si appresta a vivere una settimana ricca di iniziative culturali, religiose, musicali ed enogastronomiche. Dal 19 al 25 giugno si terrà la Settimana del Turismo e delle Radici presentata ieri alla Provincia di Cosenza dal presidente Rosaria Succurro. Una settimana in cui ricadranno i festeggiamenti religiosi e civili del Santo Patrono San Giovanni Battista. Un programma che prenderà il via lunedì prossimo con il concerto “Vox clamantis in Deserto” della Schola Cantorum “Porta Fidei”.

Per il 20 giugno è prevista la seconda edizione del Premio Jole Santelli nel salone di rappresentanza del Municipio che sarà conferito a donne delle istituzioni che si sono distinte per il loro operato. Saranno premiate: Antonella Polimeni, rettore della Sapienza di Roma; Caterina Greco, direttrice del Museo Salinas di Palermo; Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra; Paola Radaelli, presidente nazionale Unavi; Anna Maria Stanganelli, garante della Salute della Regione Calabria. Menzione speciale alla memoria di Emanuela Setti Carraro, moglie del generale Dalla Chiesa e a Don Rodolfo Bruschi, rettore dell’Abbazia Florense. Il premio Jole Santelli è stato realizzato dai maestri orafi Spadafora.

Mercoledì 21 giugno il programma prevede la presentazione del libro “Tarassaco” di Angelo Argondizzo, mentre per il giorno successivo è previsto il Festival del costume tradizionale calabrese con la sfilata per le vie cittadine e la premiazione della Regina del costume tradizionale, con la serata che prevede tra gli altri il concerto di Beppe Voltarelli.

Il 23 giugno andrà in scena la presentazione del libro “Primo rapporto sul Turismo delle Radici in Italia” di Sonia Ferrari e Tiziana Nicotera, alla presenza di Cristina Porcelli, coordinatrice regionale Turismo delle Radici del Pnnr. Una giornata che si concluderà con il concerto al teatro all’aperto dell’Abbazia Florense di Enrico Ruggeri. Il 24 giugno Festa Patronale di San Giovanni Battista con la tradizionale processione per le vie cittadine e lo spettacolo pirotecnico finale. Mentre al Centro Fondo Carlomagno nelle ultime due giornate è prevista Aghia Sophia Fest 3. Durante la kermesse sono previste attività ludiche ed enogastronomiche.

La presidente della Provincia e sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro in un post sui canali social ha ribadito come: «promuovere il turismo delle radici significa mantenere viva la memoria locale e riavvicinare i cittadini, non solo quelli che risiedono all’estero, alle loro origini. Vuol dire, peraltro, aprire canali e spazi di investimento privato, far conoscere le peculiarità, le caratteristiche e le eccellenze dei nostri territori. Il Festival del costume tradizionale calabrese rappresenta un pilastro delle nostre politiche per il turismo. Costume tradizionale significa storia, vuol dire ricerca nel campo tessile e tradizione orafa. Con i suoi 185.493 cittadini, Cosenza è la seconda Provincia italiana – conclude la Succurro - per iscritti all’Aire e San Giovanni in Fiore ne ha oltre 6mila»