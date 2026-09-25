Sarà Orietta Berti a chiudere domenica 27 settembre i festeggiamenti in onore della Santa Croce a Sant’Onofrio. La cantante emiliana salirà sul palco di piazza Umberto I per l’appuntamento conclusivo di una delle ricorrenze più sentite dalla comunità, al termine di un fine settimana che intreccerà celebrazioni religiose, musica, tradizioni popolari e gastronomia.

Una presenza di richiamo quella della cantante, protagonista della musica leggera italiana dagli anni Sessanta e capace di attraversare diverse generazioni. Con oltre 16 milioni di dischi venduti, Orietta Berti ha legato la propria carriera alle principali manifestazioni musicali italiane, da Canzonissima a Un disco per l’estate fino al Festival di Sanremo. Negli ultimi anni è tornata inoltre al centro della scena televisiva e discografica, raggiungendo anche il pubblico più giovane grazie a “Mille”, il brano inciso con Fedez e Achille Lauro diventato uno dei tormentoni dell’estate 2021.

Il concerto rappresenterà l’ultimo atto del programma predisposto dal Comitato organizzatore guidato dal parroco don Lucio Bellantoni, che anche quest’anno ha affiancato agli appuntamenti religiosi una serie di iniziative civili destinate ad animare il paese.

Una devozione che affonda le radici nel Settecento

La festa della Santa Croce rappresenta da secoli uno dei momenti spirituali e comunitari più importanti per Sant’Onofrio. La tradizione viene fatta risalire al 1750 e alla presenza nel paese del religioso carmelitano Gerolamo Loterzo da Noto, conosciuto dalla popolazione come “u Beautu” e ricordato come uomo in odore di santità.

Secondo la memoria tramandata nel paese, il religioso fece collocare diverse croci sul territorio. Tra queste vi era quella in località Pettiforgiari, alla quale la tradizione attribuisce un episodio prodigioso: la croce sarebbe stata vista roteare più volte.

Sempre alla figura di Gerolamo Loterzo viene ricondotto l’arrivo a Sant’Onofrio di una reliquia particolarmente venerata dalla comunità, una scheggia che secondo la tradizione appartiene alla Croce di Cristo. La reliquia viene portata in processione due volte l’anno, il 3 maggio e nell’ultima domenica di settembre.

Processione e bacio della reliquia

Il momento centrale del programma religioso è previsto proprio per domenica 27 settembre, con la processione solenne per le vie del paese e il tradizionale Bacio della Sacra Reliquia.

Gli appuntamenti civili entrano invece nel vivo già oggi, venerdì 25 settembre, con “Tuttinpiazza in Allegria”, serata tra tarantelle, giochi popolari e street food accompagnata dal concerto dei Sentasè. Nel corso della manifestazione è prevista anche la premiazione del concorso gastronomico “Sfida all’ultima fetta”, dedicato ai dolci e alle specialità locali.

Sabato 26 settembre sarà invece la volta degli 883 Tribute Band, chiamati a ripercorrere in piazza alcuni dei brani più conosciuti del repertorio della formazione resa celebre da Max Pezzali. Poi, domenica sera, il gran finale con Orietta Berti.

A fare da cornice all’intero programma ci saranno anche gli appuntamenti tradizionali della festa: mostre di pittura e artigianato, degustazioni delle tipiche salsicce fresche santonofresi, spettacoli di zampogne e tamburi, banda musicale, fuochi d’artificio e iniziative dedicate ai più piccoli con Giganti, clown e giocolieri. Un fine settimana che Sant’Onofrio si prepara così a vivere tra devozione, memoria e festa popolare.