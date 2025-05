Un progetto internazionale che porta il teatro fuori dai teatri per incontrare la città. Partirà venerdì 9 maggio il nuovo festival “Sciò! Il teatro, fuori” – promosso dalla Fondazione Politeama di Catanzaro – che presenterà, nell’arco del mese, sette performance, realizzate da artisti provenienti da diverse parti del mondo, mettendo insieme danza, teatro e installazioni temporanee nei luoghi di Catanzaro.

Il calendario sarà inaugurato da “Dear Laila” a cura dell’artista palestinese Basel Zaraa: dal 9 all’11 maggio le Gallerie del Complesso San Giovanni accoglieranno i visitatori per offrire un’esperienza unica e immersiva, di grande impatto emotivo, in coproduzione con il progetto Performing.

L’artista usa i sensi per avvicinare il pubblico alle esperienze dell'esilio e della guerra, creando arte per affrontare, esprimere e comprendere il trauma che la sua comunità vive. Basel Zaraa è nato nel campo profughi palestinese di Yarmouk, a Damasco, nel 1985. Una casa che ha perduto, distrutta come molte altre. Così, quando sua figlia Laila ha cominciato a domandargli dove fosse cresciuto, non potendo mostrarle un luogo ormai in rovina, ha deciso che avrebbe provato a portare quel luogo a lei. Ne ha ricordato i dettagli – i cubi di cemento grigio, i pali della luce, le antenne, le bandiere palestinesi – per costruirne un modello in miniatura: un’installazione interattiva che ricrea una tipica casa del campo profughi, riportandola in vita attraverso il tatto, la voce, testi, fotografie e oggetti. Lo spettatore è invitato ad esplorarla, a toccarla, ad ascoltarne l’eco e a raccogliere le tracce della famiglia che l’ha abitata. “Dear Laila” racconta l’esperienza di esilio e di lotta vissuta dai rifugiati palestinesi attraverso una storia familiare. Tra ricordi e dettagli tattili, condivide il modo in cui la guerra è vissuta dalle persone in uno spazio quotidiano, domestico e pubblico.

È previsto l’accesso una persona alla volta – su tutti i tre giorni dalle 10.00 alle 21.00 – su prenotazione tramite il portale https://www.liveticket.it/politeamacatanzaro o telefonando al botteghino del Politeama al numero 0961501818.

Il cartellone vede in programma, nel prossimo fine settimana, anche un suggestivo momento di danza: sabato 10 maggio, alle ore 19, sulla Terrazza del complesso San Giovanni, dopo tre settimane di lavoro tra il Teatro Politeama e Soverato, il ballerino francese Nemo Flouret, astro nascente della danza internazionale, presenterà al pubblico un estratto coreografico di venti minuti, insieme a quattro performer del suo gruppo. La performance che andrà in scena è tratta sia dal suo spettacolo precedente, che dalla residenza tenutasi in Calabria nell’ultimo mese. Lavorando in sottrazione rispetto a quanto prodotto finora, ne scaturisce un lavoro estremamente intimo e delicato, senza suono o altri effetti scenici di sorta. La danza e la coreografia diventano quindi protagoniste assolute.

Tutte le informazioni sul festival sono consultabili qui. Il programma è co-finanziato all'interno del progetto Pro.S.A. - con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di Distribuzione Teatrale” della Regione Calabria, Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità, Settore Cultura – e con il contributo della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia.