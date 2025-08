Il leggendario chitarrista gypsy jazz inaugura la 42ª edizione il 20 agosto al Teatro Iris. Con lui sul palco Pietro Cantisani e Felice del Gaudio, in un viaggio tra tradizione italiana e jazz manouche. In programma fino al 30 agosto concerti, masterclass ed eventi con artisti da tutta Europa

"Italian Vibes" è il concerto che inaugura uno dei festival storici d’Italia, il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro, giunto alla 42a edizione. I biglietti sono già in vendita su Vivaticket per un evento che rappresenta l’unica tappa italiana di una leggenda vivente del gypsy jazz.

Sarà infatti il carisma e la straordinaria maestria di Stochelo Rosenberg, icona mondiale del jazz manouche e leader del leggendario Rosenberg Trio, a dare il via alla prossima edizione del Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro. L'appuntamento è per mercoledì 20 agosto 2025, ore 21:00, al Teatro Iris di Lagonegro, con il concerto dal titolo “Italian Vibes”.

Rosenberg sarà affiancato dal chitarrista Pietro Cantisani, anche direttore artistico del Festival, e dal contrabbassista Felice del Gaudio, figura di spicco della scena jazz nazionale. Insieme, guideranno il pubblico in un viaggio musicale che unisce emozione, virtuosismo e raffinatezza, attraversando i capolavori della tradizione italiana (La Dolce Vita, Il Padrino) e i classici del gypsy jazz come For Sephora, Minor Swing e Nuages oltre a sorprendenti arrangiamenti di brani pop internazionali, tra cui Isn't She Lovely di Stevie Wonder.

“Aprire la 42ª edizione con un artista del calibro di Stochelo Rosenberg è un onore e una dichiarazione d’intenti. Il Festival continua a essere un ponte tra generazioni e linguaggi musicali, in un territorio che merita di essere protagonista della scena culturale nazionale”– Pietro Cantisani, presidente dell’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese.

Il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro, in programma dal 20 al 30 agosto 2025, è tra i più longevi e prestigiosi d’Italia dedicati alla chitarra, con oltre quarant’anni di storia. In cartellone appuntamenti diversi ma sempre con al centro la chitarra.