Dalla fotografia, alla musica popolare, passando per concerti al tramonto con viste meravigliose, spettacoli teatrali o letture nella natura e in luoghi suggestivi.

Gli eventi più belli sparsi per le province calabresi ai quali partecipare in questo fine settimana a cavallo tra giugno e luglio.

Dalla foto di Falcone ai laboratori, arriva Corigliano Calabro Fotografia

Arrivata alla sua diciannovesima edizione, Corigliano Calabro Fotografia è la manifestazione tutta calabrese che vede come protagonista la fotografia in tutte le sue più svariate forme.

Sotto la direzione artistica di Gaetano Gianzi, con la collaborazione dell’associazione Corigliano per la fotografia, l’evento si svolgerà presso Palazzo Ducale dal 29 giugno fino al 2 luglio, con una quattro giornate in cui si susseguiranno 11 mostre, tra cui quella di Tony Gentile, l’autore della famosa foto di Falcone e Borsellino; 8 presentazioni di libri; il workshop Suoni e Visioni con Pino Ninfa; letture portfolio; e un concerto performance che unirà musica e fotografia, che vedrà come protagonisti il fotografo Pino Ninfa e i musicisti Nicola Pisani al sassofono, Checco Pallone alle percussioni, Francesco Caligiuri al clarinetto, basso e elettronica.

Autore dell'anno sarà Massimo Siragusa, uno dei fotografi più apprezzati in Italia, che con la sua chiave di lettura fotografica ha saputo cogliere i particolari di Corigliano Rossano. Info su https://www.coriglianocalabrofotografia.it/

Leggende e miti a teatro con "Malanova. La Leggenda di Colapesce"

Dopo le prime due date del 16 e del 23, stasera 30 giugno ritorna in scena per l’ultima serata Malanova. La leggenda di Colapesce, nuova produzione della compagnia La Buffa Agitatori Culturali di Amantea con M. Elena Aloisio, Annamaria Liguori, Loredana Ponti, luci e suono di Luigi Malito, e regia di Virginio, Ginio Gallo.

Filo conduttore dello spettacolo sarà la leggenda di Colapesce, secondo la quale pare sia proprio lui a sorreggere la Sicilia dal fondo dello Stretto di Messina, collegando la storia al terremoto del 1908 che devastò Messina, Reggio Calabria e buona parte del Meridione. Cosa ci sarà nascosto dove si incontrano Ionio e Tirreno?

L’appuntamento è al Teatrocastro di Amantea, in via Indipendenza, ed è prevista la prenotazione.

Da Gratteri a Pecoraro, da Malena a Giorgia Soleri, ritorna Valentia in festa

Nato nel 2017, Valentia in festa ha l’obiettivo di creare una comunità culturale capace di investire nella creazione di valore per il sistema territoriale e i cittadini, e rappresenta oggi il più grande festival itinerante della Calabria.

Il programma inizierà stasera a Vibo Valentia, dove si svolgeranno le prime tre giornate del festival, fino a domenica 3, e si snoderò fino al 31 agosto tra Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Tiriolo e Tropea. Performance, laboratori, talk, dibattiti pubblici, presentazioni di libri, mostre, esplorazioni, ma anche installazioni e degustazione di prodotti enogastronomici. Un Festival della cultura, della musica, del food e del territorio dedicato a quella Calabria dall’anima itinerante che toccherà alcune delle città più belle della nostra regione. Qui il programma completo: Impegno civile, giovani e cultura pop: tornano le presentazioni di Valentia in Festa

Legambiente fa festa in Calabria nelle Valli Cupe

Se il vostro week end ideale è tra natura, musica e teatro, nella Riserva delle Valli Cupe, tra Sersale, Zagarise e Cerva, si svolgerà dall’1 al 3 luglio Festambiente Valli Cupe, tre giorni di eventi tutti ad ingresso libero in un luogo meraviglioso e suggestivo.

Escursioni, musica, teatro, animazione bambini, laboratori creativi, arte, enogastronomia, ma anche confronto sui temi del turismo sostenibile e delle peculiarità della Riserva regionale Valli Cupe, saranno gli ingredienti principali dell’evento, organizzato da Legambiente Calabria, quale ente gestore della Riserva. Festambiente Valli Cupe ha inoltre ottenuto la certificazione Ecoevents, l’attestazione rilasciata da Legambiente nazionale per eventi ecosostenibili, il primo rilasciato nel Sud d’Italia. https://www.facebook.com/Riserva-Naturale-Regionale-Valli-Cupe-181756138893649

Si balla a Saracena con la Festa della tarantella calabrese

Spostandoci verso il nord della Calabria, in provincia di Cosenza, ad animare il fine settimana ci pensa la Festa della Tarantella Calabrese, a Saracena, arrivata quest’anno alla settima edizione. Ad organizzare l’evento noto agli appassionati di musica popolare, l'associazione culturale "A Pide Ferme Musica tradizionale popolare" della città patria del Moscato Passito, che promuove ed organizza attività culturali, musicali, popolari e tradizionali e gastronomiche. Stage di tamburello e ballo si alterneranno, tra sabato 2 e domenica 3 luglio, a sfilate di gruppi popolari, raduni di suonatori, e concerti, tra i mercatini di prodotti tipici e artigianato, riempiendo piazza XX Settembre e piazza Santo Lio. Suoni e suonatori provenienti da ogni parte di Calabria e non solo faranno rivivere momenti di condivisione e tradizione: dal Conservatorio Grecanico U Stegg Aspromonte Meridionale, agli Zampognari di Laino, al Gruppo Folklorico Pro Loco di Castrovillari, per poi chiudere con il concerto Ass. Terra Fuoco e Suoni "A Paranza r’o Lione" nella prima serata, e il concertone finale dei Parafonè nella seconda.

Maggiori info su: https://www.facebook.com/festaTarantellaCalabrese

Tradizione e cultura a Cataforio con Voci D’Aspromonte

Da non perdere Voci D’Aspromonte, evento organizzato grazie alla collaborazione dell'associazione Territorio & Progresso, l'associazione culturale Magnolia e il circolo Arci di Reggio Calabria, che si svolgerà a Cataforio - San Salvatore, in località Candiotine, domenica 3 luglio.

Ad aprire, alle 18:30, la proiezione video “Il Paese interiore” di Luca Calvetta, liberamente ispirato alla vita e all’opera di Vito Teti, un viaggio poetico dentro l’anima calabrese; mentre alle 19:30 il concerto di Davide Ambrogio “Evocazioni e invocazioni”, lavoro volto a recuperare le molteplici funzioni del canto, che riesce a tradurre un’espressione vocale legata alla tradizione orale Aspromontana calabrese in elementi sonori contemporanei.

L'album è stato premiato da Songlines Magazine per la top of the World Album di novembre. L'artista, cantantee polistrumentista cresciuto a Cataforio, costruisce il suo concerto oltre che con la voce anche con gli strumenti come la lira, chitarra con matite, tamburo a cornice, zumpettana, campogna e live eletronics. Dalle 21 degustazione di prodotti tipici aspromontani e a seguire il dj set con Catalea.

https://www.facebook.com/events/560133599101662

Escursioni e musica sul Monte Cocuzzo, dal Tramonto a Mezzanotte

Per chi vuole godere di una giornata in mezzo alla natura senza rinunciare alla bellezza di un concerto, domenica 3 luglio ci sarà l’evento Monte Cocuzzo dal Tramonto a Mezzanotte.

Si partirà con una escursione alle ore 17.00 dal casellone forestale di Monte Cocuzzo, una delle vette più alte della Catena Costiera che confina con Fiumefreddo Bruzio, Mendicino e Longobardi, e si andrà verso la montagna zigzagando lungo il fianco orientale attraverso una fitta pineta e poi una faggeta.

Al termine del sentiero si potranno ammirare la litoranea tirrenica, a Nord i Monti dell'Orsomarso e la Catena del Pollino, e ad oriente l’altopiano della Sila e la Valle del Crati. Il punto di arrivo sarà l'anfiteatro naturale di località Grippano, dove al tramonto il duo Federica Greco, voce e tamburello, e Paolo Presta, organetto, accompagneranno i presenti in un viaggio musicale attraverso la tradizione. https://fb.me/e/22yFjr8DI

Uno spazio "guarimbero" per la cultura. Arriva "Il Terreno" ad Amantea

Il Terreno: uno spazio guarimbero è un progetto culturale volto alla creazione di uno spazio multifunzionale dedicato alla comunità di Amantea, ideato dall’associazione La Guarimba, che ogni anno con il suo festival La Guarimba International Film Fest porta la gente al cinema e il cinema alla gente nella cittadina.

L’associazione negli ultimi mesi si è impegnata per trovare e curare uno spazio dove costruire un luogo culturale e di incontro aperto a tutti, che sabato 2 Luglio aprirà le sue porte con un concerto dell'Orchestra di Fiati Mediterranea di Amantea, in Via Mazzini 32, a partire dalle ore 20:00.

Per il 3 Luglio ci sarà invece una estemporanea di pittura tra i pittori del territorio, con l’obiettivo di coinvolgere amanti dell’arte pittorica e realizzare qualcosa di bello in compagnia.