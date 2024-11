Ancora una volta non delude il calendario di eventi in programma nel weekend in Calabria. Dal teatro alla danza, dalla musica popolare alle sigle dei cartoni animati, il fine settimana nelle province calabresi si preannuncia carico di emozioni da vivere fino in fondo. Riapriamo dunque la nostra agenda settimanale per segnalare alcuni degli appuntamenti più interessanti previsti a partire dalle prossime ore.

Il Trio Felix a Catanzaro

Sarà Palazzo De' Nobili, a Catanzaro, venerdì 12 aprile alle 18 ad ospitare il viaggio musicale che, con lo spettacolo "Dall’opera alla musica napoletana”, il Trio Felix intende proporre al suo pubblico. Nella sala concerti dell'importante edificio storico si svilupperà un intenso percorso in musica grazie ad un concerto che si preannuncia coinvolgente e capace di suscitare piacevoli emozioni.

Rocco Papaleo a Rende e Lamezia

Con lo spettacolo "Divertissment”, Rocco Papaleo si appresta a tornare in Calabria. Venerdì 12 aprile il celebre attore porterà sul palcoscenico del Teatro Garden di Rende, alle ore 21, l'opera scritta insieme a Valter Lupo e che rappresenta un racconto intimo in equilibrio tra canto e recitazione.

Sabato 13 aprile alle 21 lo spettacolo "Divertissment" sarà invece proposto al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

Ritmi del Sud a Tropea

Doppio appuntamento con l'entusiasmo e l'energia della rassegna "Ritmi del Sud" a Tropea. Venerdì 12 aprile alle 21, in piazza Ercole, spazio al concerto dei "Tarantanova - Canzoniere del sud". Alle ore 22 toccherà invece al gruppo "Balan'o" intrattenere con la sua musica il pubblico della cittadina del vibonese.

"Il treno delle meraviglie" a Catanzaro

Al Teatro Politeama di Catanzaro venerdì 12 aprile alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Il Treno delle meraviglie”. L'opera, firmata dall'Aetherium Theatrical Company, promette di fondere, nel tempo e nella storia, tra fantasia e realtà, tutte le arti. Una prima in Calabria da non perdere.

Romeo e Giulietta a Polistena

"Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco": è questo il nome dello spettacolo che andrà in scena sabato 13 aprile all'Auditorium Comunale di Polistena alle ore 21. Uno spettacolo caratterizzato da un fitto intreccio di trame, dialetti, suoni, duelli, pantomime, canti ed improvvisazioni.

Ritmi del Sud a Tropea

La rassegna "Ritmi del Sud" torna a Tropea anche nella serata di sabato 13 aprile. Appuntamento alle 21 in piazza Vittorio Veneto con il concerto dei "TarantArneo Trio" e alle 22 con il gruppo "All’uso antico".

"Shylock il giudeo" a Locri

Ennio Coltorti sarà in scena al Palazzo della Cultura di Locri domenica 14 aprile alle 18 con lo spettacolo "Shylock il giudeo". Un appuntamento che si inserisce nella stagione teatrale resa possibile grazie all'impegno del Centro Teatrale Meridionale diretto da Domenico Pantano.

“Cartoons Music Show” a Cassano allo Ionio

Domenica 14 aprile alle 19.15 al via, nella cornice del Teatro Comunale di Cassano allo Ionio, lo spettacolo “Cartoons Music Show” promosso dall’Associazione Voci di Pace Aps di Spezzano Albanese. Un viaggio tra le sigle dei cartoni animati più amate degli anni '70 e '80.