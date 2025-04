Ci sono giorni che segnano per sempre la storia di un Paese. Il 19 luglio 1992 è uno di questi. Ma la memoria non basta se non viene custodita, raccontata, vissuta.

È con questo spirito che la Fondazione Trame ETS, insieme all’associazione teatrale Vacantusi APS, porta in scena sul palco del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, lo spettacolo “Borsellino”, prodotto da Teatro Bresci - compagnia teatrale di professionisti provenienti dal Teatro Stabile del Veneto e dal Piccolo Teatro di Milano - e interpretato da Giacomo Rossetto, mercoledì 16 aprile 2025. Un appuntamento che si inserisce nel programma di iniziative promosse da Trame in occasione del cinquantesimo anniversario dell’uccisione del giudice Francesco Ferlaino – primo magistrato ucciso dalla ndrangheta in Calabria - e che pone al centro il valore della memoria e della responsabilità civile.

“Borsellino” non è solo un semplice racconto, ma un viaggio intenso nella vita e nella coscienza di un uomo che ha scelto, fino all’ultimo, di non voltarsi dall’altra parte. Il giudice Paolo Borsellino, ucciso nella strage di via D’Amelio insieme ai suoi cinque agenti di scorta (Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina), è oggi un simbolo di giustizia, rigore morale e coraggio. Lo spettacolo ce lo restituisce nella sua dimensione più umana e autentica: Paolo, l’uomo prima ancora che il magistrato. Un uomo semplice, tutto d’un pezzo, che ha saputo trasformare la paura in forza, e la sua vita in testimonianza.

Attraverso parole, numeri, suoni e immagini, "Borsellino" racconta una storia che non è solo personale, ma collettiva. Una storia fatta di amicizie perdute, come quella con Giovanni Falcone, di battaglie quotidiane, di tritolo e di speranze. Una storia che continua a interrogarci, oggi più che mai.

L’evento del 16 aprile si articola in due momenti: la matinée delle ore 11:00 è dedicata agli studenti di alcuni istituti superiori del territorio, nell’ambito del percorso Trame a scuola, che ogni anno coinvolge centinaia di ragazze e ragazzi sui temi della legalità, dell’impegno e della memoria. Sono cinquecento gli studenti confermati da scuole come il Liceo Scientifico “G. Galilei” e il Polo Tecnico “Rambaldi-De Fazio” di Lamezia Terme, e l’Istituto Istruzione Superiore Costanzo – Decollatura.

La replica serale delle ore 21:00 è invece aperta a tutta la cittadinanza. Un’occasione preziosa per riflettere insieme su temi che riguardano tutti noi, e per riconoscere nella memoria un esercizio vivo, attuale, necessario.

Lo spettacolo ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Grotte della Gurfa per il Teatro d’Impegno Civile della Regione Sicilia, ed è stato selezionato per il Torino Fringe Festival 2019. Il suo messaggio continua a risuonare forte ovunque venga messo in scena.

I biglietti sono acquistabili anche online su Ticketone.