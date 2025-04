Quando uno spettacolo riesce a emozionare i più piccoli e al tempo stesso coinvolgere gli adulti, allora si può davvero parlare di successo. E “La Bella e la Bestia”, spettacolo conclusivo della prima stagione di Teatro Kids, ha superato ogni aspettativa tanto da andare in scena con una inaspettata replica domenica 13 aprile, dopo la prima di sabato 12.

Organizzato dal Teatro Incanto all’interno del Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, Teatro Kids è stato un esperimento «folle e bellissimo», come l’ha definito lo stesso direttore artistico, Francesco Passafaro. In un’epoca in cui si cerca rifugio tra le mura domestiche, il teatro è tornato a essere un luogo vivo, pieno di bambini, famiglie, sogni.

Il pubblico ha risposto numeroso all’appello, partecipando alla rassegna, culminata in uno spettacolo che ha coinvolto più di 50 persone tra attori, tecnici, volontari e i meravigliosi ragazzi del TeatroLAB – 2 ore fuori dal mondo.

Otto giorni intensi, fianco a fianco, fatti di prove, sorrisi, ansia, allegria, passione. Gli ultimi, con lo spettacolo dedicato alle scuole, sono stati definiti “magici”, per la perfetta armonia creata tra palco e platea.

«Il merito – riporta una nota – è di una grande famiglia teatrale. In prima fila, Francesco Passafaro, Francesca Guerra, Stefano Perricelli, Roberto Malta, Michele Grillone, Elisa Condello (presenza costante, anche solo col cuore), e un pensiero speciale a Nello Condello, a cui lo spettacolo è stato più volte dedicato. E ancora Marzia Passafaro, Alessandro Passafaro, Sergio Passafaro, e Viviana Condello, parte viva di questa energia creativa. Un grazie speciale a Pino Sorrentino, Roberto Perricelli, Giancarlo Budace, e Andrea Benefico, sempre ironico e instancabile. A Federica Bocchino e al Laboratorio della Solidarietà di Stalettì, che hanno regalato un tocco magico. E naturalmente a Gregorio Fera e Antonio Gullà, cuore tecnico del Teatro Incanto e del Comunale: tutto funziona meglio grazie a loro. Le splendide coreografie di Martina Leone, le riprese di Cristina, la comunicazione a cura di Fotovideando e Mari Rrita Galati, hanno reso l’esperienza completa e professionale».

E poi i ragazzi del TeatroLAB, giovani promesse e anime dello spettacolo, che hanno dato il cuore: Carola e Cristina Cardinale, Elena Sabato, Sofia Caruso, Umberto Aragona, Marinella Bruno, Carmen Antoci, Teresa Valentino, Mariarita Nicastro, Ludovica Cucchiara, Gerarda Golfieri, Alice Saturnino, Giuseppe Mauro, Mario Scozzafava, Fabrizio Fiorentino, Francesca Audino, Roberto Musolino, Emanuele Russo, Gregorio Condito, Martina Pansini, Ludovica Combariati, Francesco Calvano, Gastone Barberio, Sara Farrelli, Gisella Zimatore.

«Ogni nome una storia, ogni volto un pezzo del racconto che ha preso vita sul palco. Il pubblico ha risposto con un calore travolgente, facendo sentire la propria presenza e riconoscendo il valore di un teatro fatto con il cuore. E non finisce qui: la prossima stagione di Teatro Kids è già pronta. In cartellone tornerà “La Bella e la Bestia”, ma ci saranno anche nuovi titoli da sogno, come “Il Re Leone” e “Il Piccolo Principe”, pensati per affascinare ancora una volta adulti e bambini, con storie che parlano al cuore. Il Teatro Incanto non si ferma – conclude la nota -. Dopo 20 anni di spettacoli, continua a fare il passo più lungo della gamba, come ama dire chi questo progetto lo porta avanti ogni giorno con dedizione. Perché il teatro, quando è vero, non finisce mai con l’ultima replica: continua negli sguardi, nei ricordi, nei sorrisi dei bambini e nei battiti di chi ha creduto nella magia del “fare insieme».