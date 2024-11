Dal teatro alla musica passando per l'enogastronomia e la danza: il weekend in Calabria si preannuncia ricco di divertimento grazie ad una serie di eventi promossi dal Pollino allo Stretto per intrattenere i residenti ed i turisti in vacanza nella nostra regione. Ecco alcune tra le iniziative più interessanti previste nel fine settimana.

"Assaporagionando" a Mendicino

Appuntamento al Parco degli Enotri di Mendicino, in provincia di Cosenza, con "Assaporagionando". L'evento, promosso per celebrare l'enogastronomia di eccellenza e la cultura del territorio, giunge alla sua 24esima edizione. Una quattro giorni di degustazioni ed iniziative in programma dal 21 al 24 novembre per riscoprire le tradizioni ma anche per guardare al domani e comprendere come le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale stiano trasformando il settore agricolo ed alimentare.

Sabina Guzzanti a Borgia

Sabina Guzzanti sarà in scena a Borgia, in provincia di Catanzaro, con il suo spettacolo "Liberidì Liberidà" venerdì 22 novembre alle 20.30 nei locali del Cinema Fusto. L'evento è inserito nella rassegna culturale "Percorsi" promosso dall'assessorato alle Politiche Culturali del comune.

"Il nuotatore di Auschwitz" con Raoul Bova a Lamezia Terme e Catanzaro

Sarà in scena anche in Calabria con lo spettacolo "Il nuotatore di Auschwitz", ispirato alla vera storia di Alfred Nakache e al libro “Uno psicologo nei lager” di Viktor E. Frankl, il noto attore Raul Bova. Appuntamento al Teatro Grandinetti di Lamezia venerdì 22 novembre alle 21 e il giorno successivo, sabato 23, al Teatro Comunale di Catanzaro.

Festa del Pane ad Altomonte

Degustazioni, mostre, convegni, musica, show cooking e tanto altro per la 18esima edizione della Gran festa del pane di Altomonte. L'iniziativa, quest'anno, avrà come tema "Pane e lavoro" e si terrà nel centro storico del suggestivo borgo del Cosentino da venerdì 22 a domenica 24 novembre.

Mercatini di Natale a Gioia Tauro

Tornano i mercatini di Natale a Gioia Tauro nel fine settimana. Apertura prevista venerdì 22 novembre. L’iniziativa verrà riproposta ogni weekend, da venerdì a domenica, per tutto il periodo natalizio, in Via Roma, Cisterne e Sala Fallara.

Vincenzo Schettini a Rende e Corigliano Rossano

Torna in Calabria Vincenzo Schettini, il prof. più famoso del web, con lo spettacolo "La fisica che ci piace". Dopo le tappe di Catanzaro e Crotone, Schettini sarà in scena al Cinema Teatro Garden di Rende il 22 novembre e al Cinema Teatro Metropol di Corigliano-Rossano il 23 novembre.

"Grease - Il Musical” a Catanzaro

Sarà la suggestiva cornice del Teatro Politeama di Catanzaro ad ospitare “Grease il Musical” sabato 23 e domenica 24 novembre. Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia della Rancia ed inserito nel cartellone di eventi "Fatti di Musica 2024", sarà proposto inoltre al Teatro Cilea di Reggio nei giorni del 25 e 26 novembre. A salire sul palco, un gruppo di 18 giovani e talentuosi performer.

"Morricone in IA" a Paola

Appuntamento sabato 23 novembre alle 21 al Teatro Odeon di Paola con lo spettacolo "Morricone in IA", un viaggio tra le indimenticabili musiche da film del maestro Morricone con un’elaborazione grafica in IA delle scene più significative delle celebri pellicole. L'evento, inserito nel Tirreno Festival, vedrà protagoniste l'Orchestra del Mediterraneo San Francesco di Paola e l'Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno. Direttore d'orchestra Francesco D'Arcangelo. Ad arricchire il tutto, un’introduzione sullo stato attuale dell'intelligenza artificiale affidata al professore Georg Gottlob.

Mercatini di Natale a Parenti

Domenica 24 novembre in via Silana a Parenti, in provincia di Cosenza, appuntamento con i mercatini di Natale. Un'occasione per immergersi nell'atmosfera natalizia tra luci, profumi, sapori e tanto artigianato locale.

Samuel Peron e Veera Kinnunen a Cittanova

Sarà il Teatro Gentile di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, ad ospitare lo spettacolo di danza "Historia" con Samuel Peron e Veera Kinnunen in programma domenica 24 novembre alle 20.30. Un'emozionante storia di migrazione e amore raccontata a passi di danza.