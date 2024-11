Da Leo Gullotta ad Ale e Franz passando per l'omaggio al maestro Ennio Morricone: ecco gli appuntamenti più interessanti in programma a partire da stasera

Da Leo Gullotta ad Ale e Franz, da Vittoria Belvedere ad Attilio Fontana. Il weekend in Calabria, ancora una volta, sarà all'insegna del teatro, del divertimento e della musica con alcuni grandi nomi dello spettacolo pronti ad esibirsi nella nostra regione. Come ogni settimana, torniamo ad aprire la nostra agenda per segnalare alcuni degli appuntamenti più interessanti in programma nei prossimi giorni nelle cinque province calabresi.

Ale e Franz a Lamezia Terme e Catanzaro

Una delle coppie più irriverenti e simpatiche dello spettacolo e della televisione italiana è pronta a calcare il palcoscenico del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme venerdì 16 febbraio alle ore 21. Il duo formato da Ale e Franz porterà in scena "Comincium".

Il giorno successivo, sabato 17, i due artisti si sposteranno a Catanzaro per proporre al pubblico del Teatro comunale alle ore 21 il loro imperdibile "Recital".

Immanuel Casto a Rende

Sarà in scena venerdì 16 febbraio al Teatro Auditorium dell'Unical, a Rende, Immanuel Casto. L'inizio dello spettacolo "Non erano battute", che si concentrerà sui grandi temi della comunicazione, è previsto alle ore 21.

Omaggio al maestro Morricone a Catanzaro

Un concerto-tributo all'indimenticato maestro Premio Oscar Ennio Morricone è quello che andrà in scena nel suggestivo Teatro Politeama di Catanzaro venerdì 16 febbraio. Il "Morricone love theame" aprirà la rassegna "Musica & Cinema" con le musiche firmate dal compianto artista ed eseguite dall'Orchestra filarmonica della Calabria e dal Coro Lirico Siciliano per una produzione "Festival lirico dei teatri di pietra". Appuntamento alle ore 21.

Leo Gullotta e Fabio Grossi a Rende e Polistena

Due appuntamenti per due serate indimenticabili. Leo Gullotta e Fabio Grossi sono pronti a portare in scena lo spettacolo "In ogni vita la pioggia deve cadere" al Teatro Garden di Rende, nella serata di venerdì 16 febbraio, e a Polistena il giorno successivo, sabato 17, presso l'auditorium comunale. Entrambi gli appuntamenti sono previsti alle ore 21.

"Tre uomini e una culla" a Corigliano Rossano

Sarà il cinema teatro Metropol di Corigliano Rossano ad ospitare venerdì 16 febbraio alle ore 20.30 la commedia francese di Coline Serreau “Tre uomini e una culla”, con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta, Attilio Fontana. Al centro dello spettacolo, il ruolo dei padri e i nuovi modelli di famiglia. Un'occasione per affrontare con il sorriso alcuni tratti dell’animo umano.

Belvedere, Boccoli e Germani a Roccella Ionica

Appuntamento domenica 18 febbraio alle 18.30 presso l'auditorium comunale di Roccella Ionica per lo spettacolo "Donne in pericolo" di Wendy McLeod con Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli, Gabriella Germani e la partecipazione di Francesco Scimemi, Beatrice Coppolino e Claudio Cammisa. Regia di Enrico Maria Lamanna. Una commedia frizzante e divertente.

Ruggero de I Timidi a Catanzaro

Domenica 18 Febbraio alle ore 21 nella cornice del Teatro Comunale di Catanzaro arriva il nuovo spettacolo di Ruggero de I Timidi e Fabiana Incoronata Bisceglia. Uno show musicale da non perdere per trascorrere una serata in piena allegria.