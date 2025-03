Dopo il successo nei due spettacoli di Lucio Fabbri, tra Crotone e Castrovillari, la stagione Primo Atto, organizzata dall'Associazione culturale Novecento, passa dalla musica alla comicità. E lo fa entrando nel mondo della scuola. Stasera, alle ore 20.30, al Teatro Apollo di Crotone, e domani, alle ore 21, al Cinema Teatro Garden di Rende, è in programma, infatti, lo spettacolo "Le Filippiche - Atto finale", con Filippo Caccamo.

La locandina dello spettacolo "Le Filippiche-Atto finale"

Due appuntamenti imperdibili, sotto la direzione artistica di Benedetto Castriota, con il giovane e spumeggiante comico che sarà protagonista di due spettacoli che racconteranno, in chiave chiaramente ironica, il mondo della scuola attraverso aneddoti e figure tipiche ritrovabili fra i banchi. L’amato attore e comico, infatti, ha conquistato il pubblico con la sua ironia tagliente e il racconto esilarante del mondo della scuola.

Prevedibile e scontato il successo per i due spettacoli, come già accaduto in altre occasioni, come, ad esempio, la scorsa estate a Soverato, con Caccamo che torna in Calabria con un monologo che mescola comicità, osservazione sociale e momenti di irresistibile autoironia. Racconti brillanti e situazioni tipiche della quotidianità scolastica si mescolano per quello che può essere considerato uno stile unico nel panorama della comicità italiana.