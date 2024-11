«Siamo orgogliosi di essere calabresi e italiani» - è una delle tante frasi dette e sentite all’evento dell’11 novembre a Toronto, in Canada, durante la Festa Calabrese, personalmente è stata una grande esperienza ricca di emozioni e racconti.

Tramandare le tradizioni, il senso di unione, cantare, mangiare e ballare insieme, raccontare storie e cultura italiana e calabrese, questo è il senso della Festa Calabrese, evento organizzato da Heritage Calabria di Chef Luciano Schipano e grazie al supporto di Tutto Gourmet Foods, presso il Columbus Center, punto di ritrovo per chi arriva fuori dal Canada.

Il senso di unione e di orgoglio era davvero fortissimo che mi hanno commosso più volte.

Tra tarantelle e musica popolare calabrese, l’antipasto prevedeva assaggi di diverse leccornie realizzate da aziende e ristoratori calabresi a Toronto, come “pittuliddre di zucchine”, taralli artigianali, frittelle di baccalà, pasta e ceci, taglieri di salumi, formaggi e mozzarelle, crocché di patate, e poi un assaggio della linea degli amari del Vecchio Magazzino Doganale.

Consegnati tre premi

Sono stati consegnati tre premi sul palco del Columbus Center, tre personalità calabresi che si sono contraddistinte nel 2022. Si tratta del giovanissimo musicista Bruno Monardo che ritirato il premio Eccellenza Artistica, nato in Canada da famiglia di calabresi, il premio Eccellenza Servizio alla Comunità è andato a Marco De Vuono, Ceo di Villa Charities che aiuta le persone più anziane, mentre il premio 2022 Heritage Excellence Award è andato a Giovanni “John” Lettieri, grande imprenditore che ha dato grande contributo alla comunità dei calabresi a Toronto.

Non ho nascosto una certa emozione quando sono salito sul palco, mi sono limitato a ringraziare tutti per l’accoglienza ricevuta e ringraziare chi mi ha accompagnato in questo viaggio come le aziende Tutto Calabria e Migliarese Conserve.

La serata è terminata ovviamente tra balli di tarantelle, risate, abbracci e uno spaghetto alla corte d’Assise piccantissimo… altrimenti che calabresi saremmo?