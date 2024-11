Sarà il borgo di Tropea ad ospitare dal 27 al 30 settembre 2023 l'ottava edizione del Materia Design Festival.

L'evento quest'anno ruota attorno al tema Materia in vacanza e intende rivolgere il proprio sguardo sul mondo della creatività che si ispira all'idea di viaggio e di turismo e, nello stesso tempo, sugli oggetti mitici capaci di condurre la fantasia altrove, in luoghi lontani.

La suggestiva location di Villa Paola, già sede di un convento dell'Ordine dei Minimi di San Francesco da Paola, farà da sfondo alle esposizioni di design mentre il centro storico di Tropea, e più precisamente Palazzo Santa Chiara, ospiterà una serie di talk con ospiti internazionali. Nel belvedere di Piazza del Cannone sarà possibile invece ammirare l'installazione de La Giga Tropeana.

L'obiettivo del Materia Design Festival, ideato e organizzato da Officine AD degli architetti Domenico Garofalo e Giuseppe Anania, è quello di stimolare la creatività e l’artigianato della Calabria attraverso collaborazioni con i designer. Un impegno indirizzato allo sviluppo di una rete che coinvolge attori diversi: dagli operatori alle imprese e alle istituzioni. La direzione artistica è affidata al designer Antonio Aricò, conosciuto ed apprezzato sulla scena internazionale.

Previsti inoltre, in occasione del festival, un'esposizione di prodotti progettati da giovani designer che hanno partecipato alla call Materia in Vacanza, con allestimento curato dalla designer Natalia Carere, e una contaminazione delle opere del direttore artistico Aricò all'interno di Villa Paola. I giovani designer concorreranno per il Premio Guglielmo Papaleo.

Saranno presenti all'evento, tra gli ospiti internazionali, anche la designer marsigliese Emma Bruschi e la designer londinese Bethan Laura Wood ed inoltre due ospiti d’onore: Birgit Lohmann di Designboom e Laura Traldi di Interni.