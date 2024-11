Tutto pronto per la Notte Bianca a San Giovanni in Fiore prevista per il 10 agosto. Sotto le stelle di San Lorenzo, la città di Gioacchino da Fiore si appresta a vivere una delle serate più lunghe ed intense dell'Estate 2023. Tra gli appuntamenti organizzati per l’evento, è stato annunciato dal sindaco Rosaria Succurro in un post sui social il concerto gratuito di Tullio De Piscopo.

«Estate Florense 2023. Sarà ricca di iniziative e appuntamenti imperdibili. Presto uscirà il programma, cui stiamo lavorando con la cura e l’attenzione di sempre, specie per i dettagli. Intanto vi anticipo che il 10 agosto ci sarà la Notte Bianca con tanti momenti musicali, tra questi il concerto di Tullio De Piscopo, maestro delle percussioni che ha lavorato con musicisti eccelsi come Chet Baker e Astor Piazzolla. Il geniale batterista partenopeo si esibirà nello spettacolo “Dal blues al jazz…con andamento lento”, nel quale, con parole, suoni e brani straordinari, racconterà la propria carriera: dalla Milano dei primi anni ‘60 sino ai festival d’oltreoceano vissuti assieme a leggende del Jazz come Gerry Mulligan, Woody Shaw, John Lewis, Bob James, Quincy Jones, Scott Hamilton, Kay Winding. Il concerto è uno degli appuntamenti della VI edizione di Alterazioni Festival. Il resto lo scoprirete presto»

Cinquant’anni di carriera

Tullio De Piscopo è un artista a 360 gradi, uno dei batteristi italiani più apprezzati in tutto il mondo, cantautore e autore di colonne sonore. Il suo nome è legato indissolubilmente alla città di Napoli e a Pino Daniele con il quale ha collaborato per diversi anni. Vanta anche nella sua carriera collaborazioni con musicisti di alto rango.

Ha ottenuto un grande successo con la canzone “M'briachete tu” poi la consacrazione con “Andamento lento” con la quale ha partecipato nel 1988 al Festival di Sanremo e, sempre nello stesso anno, ha vinto il Festivalbar.

Cresce l’attesa per conoscere gli altri appuntamenti del Cartellone degli eventi dell’estate Florense 2023