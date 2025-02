Cresce l'attesa per il “Summit Hospitality”, l'evento di riferimento per i professionisti del settore alberghiero. Il laboratorio “Direttori d'hotel” ha registrato il tutto esaurito, mentre sono ancora disponibili gli ultimi posti per i laboratori di “Revenue management e digital marketing”.

L'organizzazione ha completato tutti i preparativi per accogliere i partecipanti e i prestigiosi relatori che arriveranno da tutta Italia. I laboratori formativi si confermano il cuore pulsante del summit, con un programma che combina teoria e pratica, permettendo ai partecipanti di acquisire competenze immediatamente applicabili nelle proprie strutture ricettive. Il corso si terrà venerdì 21 e sabato 22 febbraio 2025 a Lamezia Terme e sarà possibile partecipare anche in live streaming.

«La tavola rotonda del sabato pomeriggio rappresenta la grande novità di quest'anno ed è molto attesa dal pubblico. Siamo particolarmente soddisfatti di come i laboratori avanzati abbiano riconfermato il grande interesse delle passate edizioni. La presenza di relatori di fama nazionale, alcuni dei quali per la prima volta in Calabria, testimonia la crescente importanza del nostro evento nel panorama dell'hospitality italiana», ha dichiarato l’organizzatore Bruno Strati.

Per le ultime disponibilità sul mainstage e nei laboratori di Revenue management e digital marketing, è possibile consultare il sito ufficiale dell'evento.