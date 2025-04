Lo Stretto di Messina rappresenta un crocevia fondamentale per le rotte migratorie di numerose specie di avifauna, in particolare per i rapaci come il falco pecchiaolo, localmente noto come “Adorno”. Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di tutelare questo hot spot di biodiversità globale e contrastare il bracconaggio, che ancora oggi minaccia queste magnifiche creature, è un imperativo per la salvaguardia dei rapaci di buona parte d’Europa che passano per questo sito strategico. In questo contesto si inserisce la quarta edizione dell’Adorno Day, una due giorni interamente dedicata all’osservazione dell’avifauna migratrice sullo Stretto di Messina, con un focus speciale sull’Adorno.

L’evento, che si svolgerà sabato 3 e domenica 4 maggio, si legge in una nota stampa, mira a promuovere l’area dei Forti Umbertini come sito strategico di importanza europea per l’osservazione della migrazione dei rapaci. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Campo Calabro e dalla Stazione ornitologica calabrese (StOrCal), in collaborazione con Lipu, Afni e il Museo faunistico Diorama, si terrà principalmente presso Forte Poggio Pignatelli (Campo Calabro). L’obiettivo primario è quello di trasformare l’Adorno Day in un’importante occasione di divulgazione e sensibilizzazione attraverso attività di birdwatching e fotografia naturalistica. Il programma prevede un ricco calendario di appuntamenti: osservazione guidata dei rapaci in migrazione, dimostrazioni di inanellamento a scopo scientifico, escursioni naturalistiche, passeggiate panoramiche e visite al museo faunistico. Un’attenzione particolare sarà dedicata al contest fotografico “Sergio Tralongo”.

La premiazione della IV edizione si terrà sabato 3 maggio alle ore 17:30 presso il terrazzo del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, la prestigiosa casa dei Bronzi di Riace. Quest’anno, l’Adorno Day si arricchisce di una preziosa collaborazione con l’Università della Calabria. La StOrCal offrirà supporto didattico agli studenti dei corsi di laurea in scienze ambientali e naturali e in biodiversità, coinvolgendoli in attività pratiche di osservazione e riconoscimento di rapaci, passeriformi e uccelli marini, in particolare i Procellariformi che transitano sullo Stretto.