Il 7 e l’8 giugno torna a Campotenese il Pollino Bike Festival, il grande weekend a tema bicicletta insieme alla XI edizione di Marathon degli Aragonesi con un programma ricco di pedalate, escursioni, sfide gioco per piccoli ciclisti, musica, assaggi di prodotti tipici.

Centinaia di ciclisti approderanno sul Pollino e per la prima volta Fiera del Cicloturismo, insieme a Catasta, organizza il Forum rivolto agli operatori di Basilicata e Calabria.

Il Parco Nazionale del Pollino ritorna ad essere il luogo di ritrovo per gli amanti delle due ruote. Catasta, l’hub turistico a Campotenese lungo la Ciclovia dei Parchi, organizza la terza edizione di Pollino Bike Festival che celebra la cultura della bicicletta e il turismo sostenibile insieme ad una delle competizioni più attese dagli amanti della mountain bike: la Marathon degli Aragonesi.

Cicloturisti, sportivi, amatori si daranno appuntamento nel cuore del Parco per seguire la gara e le tante attività previste, dedicate a grandi e bambini, dal calendario di Pollino Bike Festival.

Saranno due giorni di sport, outdoor, di condivisione e festa con ciclo passeggiate, escursioni nei luoghi più incantevoli di questo areale, momenti in cui i piccoli ciclisti si metteranno alla prova, sarà anche un appuntamento del gusto con assaggi delle specialità e dei prodotti tipici delle piccole aziende del Parco e tanta musica.

L’evento si aprirà il 7 giugno con il Forum sul Cicloturismo rivolto alle amministrazioni locali e agli stakeholder di Basilicata e Calabria. Per la prima volta Fiera del Cicloturismo, la manifestazione di riferimento in Italia per questo segmento del mercato turistico, insieme a Catasta, creerà un momento di confronto e analisi sullo scenario attuale, sulle opportunità di rete e di crescita per le due regioni che in questi ultimi anni sul cicloturismo stanno scommettendo e orientando risorse e know how. Pinar e Paolo Pinzuti, i fondatori della Fiera del Cicloturismo e personalità riconosciute tra le più autorevoli nella promozione della mobilità su due ruote, terranno le fila di un incontro di networking che ha l’obiettivo di ispirare e stimolare gli operatori del settore delle due regioni impegnati, o desiderosi di investire, nel cicloturismo.

L’8 giugno sarà la giornata clou per chi segue il ciclismo fuori pista. Catasta diventerà l’head quarter della XI edizione di Marathon degli Aragonesi organizzata da Asd Ciclistica Castrovillari, con il sostegno dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, diventata appuntamento imperdibile nel mountain biking. Centinaia di ciclisti da tutta Italia si sfideranno nel cuore del Parco, tra pianori, geositi Unesco e faggete ultracentenarie percorrendo un tracciato lungo 60 km con dislivello di 1800 metri. La competizione è nata con la mission di coniugare sport e promozione turistica del territorio, da tre edizioni porta l’attenzione e accende i riflettori sui luoghi più belli e i borghi del Pollino valorizzandolo come destinazione ideale per il cicloturismo. Marathon degli Aragonesi è la competizione che tiene alto il valore della bicicletta, contagiando e coinvolgendo nei giorni della gara tutto il comprensorio interessato dal circuito, facendo rete con comunità e operatori, ed è tra gli eventi sportivi della regione particolarmente attento anche alle nuove generazioni. Asd Ciclistica Castrovillari insieme a Calabria Cycling Academy, radunerà piccoli ciclisti da tutto il Sud Italia nel giardino di Catasta per la Marathon Aragonesi Kids - Short Track - XCC singola, gara cresciuta nelle ultime edizione e giunta alla sua quarta edizione.

Il programma

1 giugno

Laduesse farà da anteprima a Pollino Bike Festival. La Ciclo Passeggiata dal Tirreno attraverso i monti dell’Orsomarso del Parco Nazionale del Pollino, da Castello di Sangineto a Castello di Serragiumenta.

7 giugno

ore 8.30 e ore 14 pedalata

MASISTRO BIKE ADVENTURE Catasta – Masistro Park in ebike + 3 percorsi Parco Avventura a cura di Masistro Park

ore 8.30 pedalata

A cavallo della bicicletta e tra Basilicata e Calabria nel cuore del Parco del Pollino a cura di Pollino Experience by Bruno Leisure, Genius Loci Travel e il patrocinio del Comune di Rotonda – Assessorato allo Sport

ore 9 trekking

I PANORAMI DEL POLLINO DA MONTE CAPPELLAZZO (evento gratuito in convenzione con Marathon degli Aragonesi) a cura di Francesco Sallorenzo, Guida ufficiale Parco Pollino

ore 10

FORUM DEL CICLOTURISMO SUL POLLINO a cura di Fiera del Cicloturismo con Pinar e Paolo Pinzuti. Confronto su idee, strategie e buone prassi

ore 13

“RUOTI”, RUOTE E RETI Pranzo di networking tra gli operatori

ore 14

Desk Catasta APERTURA UFFICIO GARA MARATHON DEGLI ARAGONESI

ore 15

Giardino Catasta IV° MARATHON ARAGONESI KIDS - SHORT TRACK – XCC singola a cura di ASD Ciclistica Castrovillari e Calabria Cycling Academy

ore 15 trekking

CASTEL BRANCATO, UNO SGUARDO SULL’ALTA VALLE DELL’ARGENTINO a cura di Francesco Sallorenzo, Guida ufficiale Parco Pollino

ore 15.30 pedalata

PEDALATA DELL’ORSOMARSO (evento gratuito in convenzione con Marathon degli Aragonesi) a cura di Gaetano Sangineti, Guida ufficiale Parco Pollino

ore 15.30 trekking

TIMPONE DEL VACCARO AL TRAMONTO a cura di Masistro Park

ore 16 visita guidata

IL PARCO DELLA LAVANDA a cura del Parco della Lavanda

ore 17 visita guidata

MORANO, IL PRESEPE DEL POLLINO (evento gratuito in convenzione con Marathon degli Aragonesi) a cura di Andrea Vacchiano, Guida ufficiale Parco Pollino

ore 17.30 Giardino Catasta

POLLINO BIKE FEST

ROCKABILLY MADE IN ITALY con The Alvin RocknRoll (evento gratuito) PANINI, TAGLIERI, BIRRA ALLA SPINA E VINI DEL POLLINO - COCKTAIL BAR Aspettando il POLLINO COCKTAIL CAMP



8 giugno

ore 8.30

11° MARATHON DEGLI ARAGONESI a cura di ASD Ciclistica Castrovillari

ore 8.30 e ore 14 pedalata

MASISTRO BIKE ADVENTURE Catasta – Masistro Park in ebike + 3 percorsi Parco Avventura a cura di Masistro Park

ore 10 visita guidata

IL PARCO DELLA LAVANDA a cura del Parco della Lavanda

ore 10.30 trekking

Truffle Experience a cura di Catasta con Francesco Belcastro

ore 14

PREMIAZIONE 11° MARATHON DEGLI ARAGONESI a cura di ASD Ciclistica Castrovillari