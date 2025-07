Un concerto per dire no alla guerra e per promuovere un messaggio di pace e di fratellanza tra popoli. A Fiumefreddo Bruzio è stata la suggestiva cornice del Castello della Valle ad ospitare la prima edizione di "Un concerto per la pace", evento musicale di grande impatto emotivo e culturale. L'iniziativa, promossa dall'associazione "Fiumefreddo nel cuore" ha visto protagonista l'Orchestra di Fiati Mediterranea - Città di Amantea diretta dal maestro Giuseppe Gloria con la partecipazione straordinaria del soprano Rosa Antonuccio.



La manifestazione, sotto le stelle dell'incantevole borgo della provincia di Cosenza, ha radunato un pubblico numeroso e attento, che ha potuto apprezzare la bellezza della musica e la maestosità del castello affacciato sul mar Tirreno. La comunità di Fiumefreddo Bruzio, con la sua storia affascinante e le sue tradizioni, ha rappresentato il luogo ideale per una kermesse pensata per ravvivare lo spirito di solidarietà e la cultura attraverso le note. Tra i presenti, anche il presidente della provincia bruzia Rosaria Succurro e la consigliera regionale Sabrina Mannarino.



«Abbiamo voluto dar vita ad una iniziativa di carattere musicale e abbiamo pensato di associarla ad un concetto più importante, che potesse ispirare pensieri nobili: la pace nel mondo - ha commentato il presidente dell'associazione "Fiumefreddo nel cuore" -. Questa è una fase storica che vede l'umanità frammentarsi. Vogliamo quindi lanciare un messaggio di pace da esportare nella nostra regione e possibilmente dall'altro lato di questo mare che ispira pensieri nobili».



«Dallo splendido borgo di Fiumefreddo Bruzio parte un messaggio di pace attraverso la musica. Un concerto straordinario, musiche bellissime per un messaggio che oggi più che mai ha bisogno di essere divulgato», ha aggiunto la presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro.