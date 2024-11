C'è solo l'imbarazzo della scelta. Dalla musica classica alle tradizioni popolari, dal pianista sospeso al festival vinicolo. L'estate è entrata ormai nel vivo e gli appuntamenti festivi, da giugno a settembre, si moltiplicano a dismisura per accompagnare con divertimento, emozione e leggerezza la bella stagione. Anche questa settimana, in Calabria, sono diversi gli eventi organizzati nelle varie province per intrattenere residenti, turisti e visitatori. Ecco alcuni appuntamenti che intendiamo segnalarvi.

CoRo Summer Fest

Prende il via ufficialmente a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, il Coro Summer Fest. Giovedì 29 e venerdì 30 giugno un'anteprima, un Grand Opening, segnerà l'avvio del cartellone di eventi promosso dall'amministrazione comunale. Una kermesse che vedrà illuminarsi diversi luoghi e quartieri della città con concerti, rappresentazioni teatrali e manifestazioni in programma fino a settembre.

Giovedì 29 giugno, a partire dalle ore 21, colorate mongolfiere giganti renderanno ancora più spettacolare a Torre Stellata una parata sui trampoli con incantevoli costumi confezionati a mano. Accompagnati da un carro scenografico, attori professionisti daranno vita ad un evento che punta a coinvolgere grandi e piccini. A seguire, il canto sospeso della "Gran Dama", con una scenografia che rimanda ad una grande gonna dal diametro di sei metri pronta a gonfiarsi fino a diventare una specie di gigante pallone illuminato, darà un tocco magico alla serata. Sempre nell'ambito delle manifestazioni di apertura del Coro Summer Fest, venerdì 30 al Palmeto andrà in scena l'emozionante spettacolo "Piano Sky". Uno show che vedrà un pianista e il suo pianoforte elevarsi fino a quatto metri di altezza come fossero sollevati da una serie di palloncini. Successivamente, a librarsi in aria saranno delle simpatiche balene gonfiabili, Sky Whales, che danzeranno sulla testa del pubblico per portare un messaggio di amore e di protezione per l'ambiente e gli animali.

Il festival WaterSound a Falerna

Si terrà domenica 2 luglio, nell'agriturismo Villani di Falerna (CZ), il quarantanovesimo appuntamento della rassegna musicale “Note al margine” che, quest'anno, si trasforma in un vero e proprio festival grazie alla collaborazione instaurata con Off Officine Sonore. L'obiettivo di "Note al margine" è quello di proporre anche al Sud il meglio della musica indipendente italiana e internazionale. Un proposito perseguito negli anni anche da Off Officine Sonore e che ha portato i due marchi a stringere nuove sinergie e promuovere insieme il festival "WaterSound". Saranno i calabresi Bassoprofilo, Rea e Kjummo a fare da apripista alle musiche degli Uzeda. Le selezioni musicali di Mattia Argeri si inseriranno invece tra le varie esibizioni previste durante il festival dedicato quest'anno alla giovane Ida Maida, scomparsa prematuramente lo scorso mese di gennaio. Ad ideare la grafica di WaterSound è stata l'intraprendente artista Elisa Trapuzzano.

Grand Chapitre d’Italia a Falerna

Si ritroveranno al Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna, ospiti del titolare Roberto Gallo, i migliori sciabolatori di champagne al mondo. Venerdì 30 giugno alle ore 20 si svolgerà nello splendido locale di Falerna il Grand Chapitre d’Italia, evento organizzato dalla prestigiosa Confrèrie Du Sabre D’Or. Nel corso della serata, sarà conferito a Roberto Gallo il titolo di Connetable della Regione Calabria e si procederà anche alla nomina di sette nuovi Chavalier. Un evento che fa seguito al riconoscimento come Caveau du Sabrage ottenuto lo scorso anno dal Riva.

Cosenza Wine District

Sarà Villa Vecchia, uno dei luoghi simbolo del capoluogo bruzio, ad ospitare la seconda edizione del Cosenza Wine District. Venerdì 30 giugno alle ore 19, le migliori cantine calabresi saranno protagoniste del festival vinicolo che punta ad unire il vino all'arte e allo street food della regione. Concerti e artisti di strada renderanno ancora più coinvolgente e ricca la manifestazione che accende i riflettori sul patrimonio vinicolo calabrese.

Armonie della Magna Graecia a Tropea

Nell'ambito della stagione concertistica 2023 di "Armonie della Magna Graecia", si svolgerà sabato 1 luglio alle ore 21 nel palazzo Santa Chiara di Tropea (VV) una serata musicale "Piano Vocal Quartet" con il soprano Rosanna Leonti, il mezzosoprano Maria Motta, il baritono Giulio Riccò e, al pianoforte, Vera Pulvirenti. Domenica 2 Luglio, alle ore 22, ancora una volta presso il Palazzo Santa Chiara di Tropea, spazio alla musica con il duo composto da Manuel Arlia (violino) e Daniele Paolillo (pianoforte).

Fagiolata a San Pietro a Maida

Quella che si appresta a vivere la comunità di San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro, è una tradizione che dà vita ogni anno ad un momento di convivialità e condivisione. Il 2 luglio è il giorno della "Fagiolata a Santa Maria". Dopo la Messa delle ore 11 si terrà la consueta benedizione della "posa" a cui farà seguito un pranzo comunitario nei pressi della Chiesa di Santa Maria. In serata, dopo la Messa delle ore 21.30 l'effigie della Madonna del Carmelo sarà accompagnata, in fiaccolata, nella Chiesa di San Nicola di Bari.

Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano a Rende

Venerdì 30 giugno alle ore 21.00 in piazza Museo del Presente a Rende, in provincia di Cosenza, irrompe l'arte nella sua forma più pura con lo spettacolo “Il Più Grande Spettacolo dopo il Big Bang… Revolution…” dell'Art Show Dance Academy, scritto e diretto dal coreografo calabrese Giuseppe Ferraro che, insieme a Lucia Amodio, ha curato anche le coreografie. Sarà Cristiano Malgioglio la special guest della serata. Madrina dell'evento, la maestra Alessandra Celentano.