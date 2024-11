È uno dei simboli della cucina italiana nel mondo. Amatissima da adulti e bambini, declinata in decine e decine di varianti, dalle classiche alle più originali. La pizza torna protagonista a Vibo Valentia grazie al quinto campionato nazionale di pizza ai sapori di Calabria. Si tratta di un progetto fortemente voluto dal pizzaiolo Francesco Fortuna, che in più occasioni ha portato in alto il nome della città in competizioni di livello. Le categorie in gara sono diverse: classica, contemporanea, napoletana, margherita, gourmet, Coppa donna Sofia, coppa Calabria, pizza chef, pala trofeo ipbake, trofeo Sabelli, super coppa glutenno, the best of 2023. Prevista la partecipazione di professionisti da ogni angolo della Calabria e non solo.

La valorizzazione dei prodotti calabresi

La competizione vibonese nasce da un'idea ben precisa, come sottolineato dallo stesso Fortuna: «L’intento è quello di valorizzare i prodotti simbolo del nostro territorio. Saranno presenti circa 100 pizzaioli provenienti da varie regioni e anche dall’estero, dalla Francia, Belgio, Svizzera, Romania. Ogni concorrente dovrà cimentarsi nella realizzazione di una pizza che contenga almeno un prodotto calabrese». A valutare i singoli piatti, una giuria composta sa esperti, chef stellati e giornalisti.

Il contest nazionale a Vibo

I premiati saranno 80: «Si tratta di una vetrina importante per il nostro territorio, un’occasione in più per promuovere le nostre eccellenze. C’è chi mi suggeriva di portare il concorso in contesti territoriali più grandi ma io ho scelto Vibo, perché è la mia città e perché credo che ci siano buone e importanti prospettive di sviluppo. Per questo invito le autorità locali a prendere parte all’evento, il sindaco Maria Limardo, il presidente della Provincia Corrado L’Andolina. La nostra città – conclude Fortuna - ha tutte le carte in regola per crescere dal punto di vista turistico, sociale ed economico». Appuntamento 4-5 aprile 2023 al 501 Hotel di Vibo Valentia.

