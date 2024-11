Anche nel mese di novembre continuano gli eventi autunnali in Calabria, che in questo mese vedono come protagonista soprattutto il vino novello, di cui proprio da qualche giorno è stato dato il via alla vendita.

Tante le feste di San Martino, ma anche fiere e sagre con l’immancabile castagna, tra i simboli dell’autunno. Qui alcuni che si svolgeranno nei primi due fine settimana del mese.

Fiera di San Leonardo a San Lucido

Ritorna dopo due anni la Fiera di San Leonardo che verrà inaugurata venerdì 4 novembre alle 15:30 e che riempirà per tre giornate il lungomare di San Lucido, sulla costa tirrenica cosentina.

Anticamente fiera del bestiame durante la quale si svolgeva una vera e propria compravendita degli animali, che arrivavano da ogni parte della Calabria, negli anni la fiera si è trasformata. L’apertura prevede infatti una sfilata di artisti con le fattorie didattiche e i bambini delle scuole, che dal centro scenderanno fino al lungomare per ricevere la tradizionale benedizione degli animali.

Durante il corteo, che partirà da via Regina Elena, artisti sanlucidani suoneranno in modo itinerante lungo le vie della fiera, per passare poi la parola alle 18:00 a Compà Dreush.

Il sabato concerto del gruppo Amakorà, vincitori del premio Nazionale Folk e Rock 2022 in Puglia, che faranno ballare a suon di musica popolare, mentre domenica si potrà invece assistere alla sfilata dei cavalli per le vie del paese.

Presente durante l’attesa fiera anche l’area food con la sagra del baccalà, la birra artigianale sanlucidana e altre tipicità del territorio, espositori di antiquariato, arte e collezionismo, la fattoria didattica e l’area giostre per i più piccoli e numerosi stand di artisti, artigiani e commercianti.

Sagra della Castagna a Sant’Agata d’Esaro

Edizione numero 48 per la sagra della castagna di Sant’Agata d’Esaro, paesino a 450 metri sul livello del mare collocato sull’alta valle dell’Esaro, dall’11 al 13 di novembre.

La manifestazione partirà già dalla mattina, che sarà dedicata alle scuole di ogni grado presenti sul territorio, le quali parteciperanno al concorso artistico letterario “La castagna parlante” raccontando le storie di una castagna, anche tramite video e immagini fotografiche. Venerdì pomeriggio dopo i saluti da parte delle istituzioni, ci sarà il taglio del nastro che darà il via ufficiale alla sagra, mentre per le vie del centro storico suonerà un gruppo musicale itinerante.

Sabato pomeriggio ci sarà la presentazione del libro “Sant’Achita i na vota” del professor Mario Di Cianni, uno scritto su feste, riti e tradizioni del paese. Oltre ad altri gruppi musicali itineranti, che saranno presenti anche nel pomeriggio seguente, e si snoderanno tra le viuzze del centro storico, durante la sera in piazza Don Antonio Montalto ci sarà l’atteso concerto di Mimmo Cavallaro.

Lungo l’area della fiera inoltre stand di castagne e di prodotti tipici, come formaggi, salumi e miele, e una zona dedicata all’artigianato e al manufatto.

Particolarità della sagra è sicuramente quella che vede le piazzette e i portoni aperti, in cui entrare per mangiare pietanze tipiche di Sant’Agata, tradizione finalmente ritornata dopo due anni di stop.

Durante le tre giornate inoltre è possibile visitare, a qualche minuto dal centro storico, la Grotta della monaca, uno dei siti minerari preistorici più antichi e meglio conservati d'Europa, e il centro visite e il piccolo museo storico situati nel centro.

Sagra della Castagna di Martone

Spostiamoci nella provincia di Reggio Calabria per trovare la sagra della castagna anche a Martone, sabato 5 e domenica 6 novembre, in cui i visitatori potranno degustare le eccellenze enogastronomiche locali e passeggiare tra gli artigiani e le loro creazioni. Il centro storico verrà arricchito da una scenografia in stile autunnale per rendere l’atmosfera più suggestiva.

Stand gastronomici ed artigianali caratterizzeranno le vie di Martone, e non mancheranno la musica dal vivo, con lo spettacolo del sabato dal nome “Basta odio” alle 21:30 in Piazza Vittorio Emanuele.

Intrattenimento anche per i piccoli: domenica i personaggi itineranti Topolino e Minnie gireranno per tutto il centro storico facendo divertire i bambini. Nella stessa giornata il convegno organizzato dall’Amministrazione Comunale dal titolo “Piani di gestione e assestamento forestale e occasioni di sviluppo delle aree interne”.

Festa della montagna d’autunno a San Donato di Ninea

Trentunesima edizione per la Festa della Montagna d’Autunno a San Donato di Ninea, centro nel cuore del Parco Nazionale del Pollino che mette al centro i prodotti del territorio e in particolare la castagna, 4, 5 e 6 novembre.

Si inizia venerdì 4 novembre alle 16:00 con l’apertura degli stand, seguita dalla passeggiata con il complesso bandistico Amici della Musica all’interno del percorso enogastronomico.

Il tutto caratterizzato da prodotti tipici locali e la trasformazione contadina in vino, olio, pane, miele, salumi, formaggi, funghi, che saranno i prodotti protagonisti della sagra, con al centro le castagne che rappresentano il fulcro produttivo ed economico del territorio.

E alle 20:30 il concerto in piazza Federico Artuso del gruppo Karaballando Folk.

Sabato 5 alle 15:00 le strade di San Donato si riempiranno delle note di gruppi folkloristici e di musica etno-popolare, con l’animazione di bambini.

Nella programmazione anche il workshop “Castanicoltura e imprenditoria giovanile, possibili occasioni di sviluppo”.

Si proseguirà poi con l’esibizione musicale di Valentina Citro e del maestro Giuseppe Villani, mentre alle 20:30 ci sarà il concerto del gruppo Antonio Grosso e le Muse del Mediterraneo.

Domenica 6 le esibizioni musicali itineranti inizieranno alle 10:00, con la presenza dei Giganti di Varapodio, il gruppo folk di Mottafollone, e la Banda Battente di Serra Pedace. Spazio anche alle attività naturalistiche alle 10:30 nel centro storico, e alla premiazione del concorso letterario con gli alunni del plesso scolastico di San Donato di Ninea.

A partire dalle 18:00 si parte con i concerti del gruppo Over Quartet, mentre chiuderà l’evento il gruppo di musica etno-popolare Sabatum Quartet.

Festa del Vino a Sambiase

Sarà il rione Miraglia ad ospitare sabato 5 novembre l’ottava edizione della Festa del vino nel centro storico di Sambiase, a Lamezia Terme, volto alla riscoperta e alla rivalutazione di antichi sapori e vecchi luoghi, molto legati alla produzione vinicola.

A dare il via all’evento infatti sarà il convegno “Sambiase e il vino”, proprio a voler sottolineare il ruolo di primo ordine della produzione locale nel contesto della produzione enologica regionale e nazionale, durante il quale interverranno Salvatore De Biase, che approfondirà il legame storico tra il territorio sambiasino e vino, l’oncologo Ettore Greco, il dottor Carlo Barberino e l’agronomo Saverio Tropea.

Nella serata musica e poesia insieme a Giovanni Mazzei, durante il quale una selezione ad hoc esalterà il rosso nettare degli dei.

Il ricavato della serata sarà devoluto a Codini e Occhiali, l’associazione che si impegna a favorire la ricerca sulle malattie rare e in particolare sulla sindrome di Cohen, che si manifesta con un ritardo dello sviluppo e che conta 200 casi in tutti il mondo.

Di frasca in frasca a Gimigliano

Rimaniamo in provincia di Catanzaro, a Gimigliano, sul versante meridionale della Sila Piccola per la prima edizione della Festa di San Martino “Di frasca in frasca”, prevista per sabato 12 novembre a partire dalle 17:00.

L’evento vuole riprendere un’antica tradizione gimiglianese, quella delle “frasche”: chi produceva vino in abbondanza lo proponeva nel suo “catojo”, che diventava una sorta di locanda temporanea pronta ad accogliere chi entrava e dove era molto naturale socializzare.

Non mancheranno stand con la produzione di prodotti tipici locali, e la musica: durante la serata ci sarà l’esibizione itinerante della band Orkestrana Orkestra.

In vino Veritas Belmonte

Ritorna dopo due anni di fermo la Festa del Novello “In vino veritas”, percorso gastronomico e artistico nel centro storico di Belmonte Calabro per festeggiare San Martino e il vino novello, venerdì 11 novembre.

Al centro dell’evento, come sottolineano gli esercenti belmontesi, organizzatori della festa, ci sarà la musica popolare, scelta nella modalità di musica itinerante, con i Mbrambatallà e i suoni agro-pastorali, e il duo Mo’ vinimu.

Musica che si muoverà tra gli stand con prodotti e piatti tipici di Belmonte, come lo spezzatino e patate, il risotto con i funghi, la carne di cinghiale, le crespelle, o ancora il baccalà e le castagne, tutti piatti che ben si sposano con il vino novello calabrese Spadafora, partner di In Vino veritas fin dalle sue prime edizioni. Invitati per esporre i propri lavori anche artigiani e produttori locali. Inoltre esposizione di quadri a cura della Pro Loco, e il raduno di vespe d’epoca.

Festa storica l’estate di San Martino a Stilo

Anche Stilo non si fa mancare i festeggiamenti di San Martino, festa storica facente parte del Festival del Rinascimento Calabrese-Palio di Ribusa, dove potrete assistere a spettacoli storici itineranti e a postazione fissa con circa 100 artisti, tra i più rinomati del panorama delle feste storiche d'Italia.

A fare da padrone, sabato 12 novembre, sarà il vino novello proveniente dagli antichi vigneti del territorio di Stilo, da abbinare ai prodotti della gastronomia locale, con le castagne "Valori" del Gran Bosco di Stilo, circondati dall’artigianato e da installazioni d'arte nel suggestivo centro storico.

Il programma sarà ricco e pieno di meravigliose esibizioni di ogni tipo, che vedranno come protagonisti varie compagnie e artisti: I Cavalieri bolla pontificia, archibugieri e musici, i giocolieri di Stendardi, equilibristi di bandiere alti 5 metri, Regia Medievalis, danza storica e cucina medievale, Quinto lo Giullare, Teatro della Muraca con lo spettacolo di burattini e laboratorio creativo, Messer Lurinetto, Giullare e cantastorie, e Accademia Creativa parata su trampoli e fuoco itinerante.

Un susseguirsi di luci, fuochi, effetti speciali e divertimento per tutta la famiglia che vi sorprenderanno, con laboratori creativi e il teatro dei burattini pensati anche per i più piccoli.