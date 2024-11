Torna il weekend e con esso un cartellone di eventi da non perdere. La Calabria, ancora una volta, si prepara a trascorrere un fine settimana pieno di musica, condivisione e divertimento. Numerosi gli appuntamenti in programma pensati per accontentare le esigenze dei più grandi e dei più piccini. Ecco alcune delle iniziative più interessanti previste nella nostra regione a partire dalle prossime ore.

L'opera musical "Padre Pio" a Diamante

Sarà in scena sul palcoscenico del Teatro Vittoria di Diamante, in provincia di Cosenza, l'opera musical "Padre Pio" con Francesco Mastroianni, Mirko Iaquinta, Michele Savoia, Donato Altomare, Giulia Bellanzoni, Linda Gorini, Giada Cosenza, Gabriella Sarubbo, Alessia Mandoliti, Vincenzonilo Stellato, Alessandra Lilli, Sara Zanolini, Paolo Rendace. Lo spettacolo conta sulla regia di Francesco Mastroianni. Coreografie affidate ad Angela Tiesi e direzione di scena a cura di Patrizia Castriota. L'appuntamento, che rientra nel calendario di eventi "Tirreno Festival" sotto la direzione artistica di Alfredo De Luca, è in programma venerdì 10 maggio alle 21.

Luca Argentero a Rende e Reggio Calabria

Luca Argentero arriva in Calabria. Lo fa in questo caso portando sul palcoscenico lo spettacolo "È questa la vita che sognavo da bambino?" che intende raccontare le storie di tre sportivi italiani: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Un viaggio per ripercorrere le esistenze di tre campioni sia dal punto di vista umano che sociale. Il celebre attore sarà in scena venerdì 10 maggio alle 21 al Cinema Garden di Rende ed il giorno successivo, sabato 11, alle 21.30 al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.

"Pierino e il Lupo" a Catanzaro

Sarà l'Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlia, con la voce narrante dell’istrionico Peppe Servillo, a portare in scena venerdì 10 maggio alle 21 nella suggestiva cornice del Teatro Politeama di Catanzaro "Pierino e il Lupo" di Prokofiev. Un appuntamento che permetterà al pubblico presente in sala di lasciarsi coinvolgere dalle emozioni di una delle fiabe musicali più amate di sempre.

Mostra fotografica "Il rito dei battenti" a Morano Calabro

Si terrà sabato 11 maggio alle 18.30 presso il Chiostro di San Bernardino di Morano Calabro, in provincia di Cosenza, l'inaugurazione della mostra fotografica "Il rito dei battenti". Ad essere esposte saranno una serie di foto di Francesco Leonardis, William Mauro e Orlando Graziano.

"A vecchiaia è na carogna" a Cerva

Appuntamento sabato 11 maggio alle 21 nella palestra comunale di Cerva, in provincia di Catanzaro, con la commedia in vernacolo in un unico atto "A vecchiaia è na carogna" per la regia di Giovanna Folino.

Xantonè Blacq e la sua band a Polistena

Sabato 11 maggio alle 21.30 presso l'LSS Theater di Polistena, nel Reggino, direttamente da Londra, Xantonè Blacq e la sua band britannica si esibiranno in un progetto che esplora le innovazioni e le collaborazioni della musica Jazz Funk di Herbie Hancock.

"Officina Kalabra" a Tropea

La musica popolare è pronta a irrompere a Tropea, nel Vibonese, con la sua carica di energia e ritmo. Appuntamento sabato 11 maggio alle 21.30 in piazza Cannone con il concerto del gruppo "Officina Kalabra".

"Peter Pan" a Lamezia Terme

Nell'ambito della rassegna “A teatro con mamma e papà” promossa dalla compagnia "Teatrop" guidata artisticamente da Greta Belometti e Pierpaolo Bonaccurso, domenica 12 maggio alle 17 al Teatro Costabile di Lamezia Terme sarà in scena lo spettacolo "Peter Pan". La pièce verrà rappresentata dalla Compagnia Molino D’Arte di Altamura che porterà sul palcoscenico la rivisitazione dell'opera di James Matthew Barrie. Lo spettacolo conterà sulla regia di Antonello Arpaia.

Festa dei Popoli a Reggio Calabria

Domenica 12 maggio in piazza Sant'Agostino a Reggio Calabria appuntamento con la "Festa dei Popoli - Liberiamo la pace". L'evento, che avrà inizio alle ore 16, prevede uno spettacolo delle comunità etniche con musiche, balli e danze. Previsto inoltre l'allestimento di stand culturali e gastronomici.

Giovanni Umberto Battel a Cosenza

Nell'ambito della 45esima stagione dei concerti organizzata dall’Associazione Musicale Maurizio Quintieri Aps, domenica 12 maggio alle 19 al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza si terrà un recital pianistico di Giovanni Umberto Battel, interprete di grande esperienza.