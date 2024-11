L'autunno nella nostra regione si conferma vivace e anche per questo fine settimana offre momenti di svago e condivisione per tutti i gusti

Tra musica classica, sagre autunnali e rappresentazioni teatrali. Il weekend in Calabria si presenta con un calendario di appuntamenti destinati a soddisfare gusti ed assecondare passioni differenti. Le cinque province della regione, anche nel mese di novembre, continuano ad offrire momenti di svago e condivisione.

Ecco alcuni degli eventi in programma nei prossimi giorni.

Duo Sevilla Soria a Catanzaro

Appuntamento alle ore 18 di venerdì 17 novembre nei locali di Palazzo De Nobili, sede del comune di Catanzaro, con il concerto al pianoforte dei musicisti Claudia Sevilla e Antonio Soria. Una selezione di partiture della varietà e della ricchezza culturale spagnola consentirà al pubblico presente di apprezzare il repertorio di alcuni tra i più grandi compositori classici iberici. A promuovere l'evento è l'associazione "Amici della musica".

Festival antichi sapori a Catanzaro

Dal 17 al 19 novembre alle ore 18.30 in piazza Dogana, nel quartiere Lido di Catanzaro, avrà luogo il Festival degli antichi sapori - Pesce e vino a San Martino. Previsti stand gastronomici, dj set, artisti di strada, area food and beverage. Ad arricchire il tutto un contest live con tanta musica.

Tre uomini e una culla a Lamezia Terme

Sarà il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme ad ospitare lo spettacolo "Tre uomini e una culla" di Coline Serreau (traduzione di Marco M. Casazza, adattamento teatrale di Coline Serreau e Samuel Tasinaje dal film omonimo di Coline Serreau). L'appuntamento con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta, Attilio Fontana e con Fabio Avaro, Carlotta Rondana, Malvina Ruggiano, nell'ambito della stagione teatrale di Ama Calabria, è programmato per venerdì 17 novembre alle ore 21.

Festa d'autunno a Chiaravalle Centrale

Si svolgerà sabato 18 novembre, con inizio alle ore 18, a Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro, la prima Festa d'Autunno. Profumi, sapori e colori saranno i protagonisti dell'appuntamento promosso dalla Pro-loco locale. La manifestazione si terrà in via Spasari.

Cosimo Papandrea a Soverato

Sarà in concerto a Soverato sabato 18 novembre alle 20.30, presso La Sosta food, il celebre cantautore calabrese Cosimo Papandrea. Un'occasione per lasciarsi coinvolgere dalle emozioni della musica tradizionale ed etnica.

Frank Gambale a Polistena

Frank Gambale, vincitore di un Grammy Award e due volte candidato al Grammy, sarà in concerto a Polistena, nel Reggino, sabato 18 novembre alle 21.30 presso l'Lss theater. Gambale ha pubblicato 20 album in studio, oltre a 3 album dal vivo.

La Divin Nicotera

Giunge alla quarta edizione l'evento DiVin Nicotera. La rassegna alla presenza di case vinicole regionali si caratterizzerà per momenti di degustazione vini, dj set, musica live. Saranno presenti anche "I giganti di Nicotera" per intrattenere il pubblico presente. Appuntamento in piazza Santa Caterina alle ore 17 di domenica 19 novembre a Nicotera, nel Vibonese.