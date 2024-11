Il piatto di Natale che sa di famiglia, che sa di ricordi, bastava vedere sul tavolo di casa della nonna quella teglia, spesso di alluminio, durante la cena del 24 dicembre, come da tradizione. Profumi, colori e una quantità di baccalà, patate, pomodori, aglio e origano che sprizzavano gioia e bontà in tutta la stanza. Un piatto a cui siamo tutti legati, soprattutto nel nord della Calabria, mentre la provincia di Reggio è fedele allo stocco. Oggi vi mostro la ricetta di baccalà, patate e pomodori, tipica della cena del 24 dicembre.

Ingredienti:

8 pezzi di Baccalà

1 litro di passata di pomodoro

4 patate grandi

Olive nere

Farina qb

Olio qb

Origano qb

Sale qb

½ Cipolla bianca



Il baccalà deve stare almeno una notte in ammollo nell’acqua, in modo che possa eliminare il sale presente naturalmente.

Successivamente sbucciamo le patate e le tagliamo a fette grossolane, tenendole sempre in acqua fredda, ci serviranno successivamente. Tagliamo a fette anche la cipolla bianca che useremo per il soffritto. Passiamo i pezzi di baccalà nella farina, ricoprendoli per bene, eliminando solo la farina in eccesso. Mettiamo sul fuoco una padella larga con olio extravergine di oliva e la cipolla bianca per il soffritto, successivamente aggiungiamo i pezzi di baccalà per tutta la pentola e facciamo cuocere a fiamma media. Il baccalà dovrà dorarsi sia da un lato che dall’altro.

Versiamo la salsa di pomodoro e facciamo cuocere per 3 minuti, solo adesso inseriremo anche le patate e le olive nere, sistemando di origano e poco sale vi raccomando. Facciamo cuocere su fuoco basso, con un coperchio per circa 30/40 minuti. Sarà pronto quando noterete che il sugo si sarà ristretto e che il baccalà è morbido, ovviamente la prova assaggio in cottura è indispensabile. Da mangiare bello caldo con un ottimo vino bianco, ma anche rosso non dispiace, naturalmente è d’obbligo la scarpetta con il pane.

Buon Natale a tutti da Wlady di Calabria Food Porn