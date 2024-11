Da quello bianco a quello integrale, da quello nero all’azzimo o di segale: il pane, nelle sue numerose varianti, da sempre rappresenta uno dei prodotti più versatili della cucina italiana. La sua storia si è evoluta nei secoli arricchendosi di nuovi ingredienti, farine e metodi diversi di impasto e lievitazione, che gli conferiscono una morbidezza ogni volta unica. Di mille forme differenti, in base anche all’area geografica in cui si produce e consuma, la fragranza e l’odore del pane, in qualunque posto ci troviamo, ci fa sentire subito a casa.

Pochissimi gli ingredienti, sale, farina, acqua e lievito, per una ricetta che profuma di antico, delle nostre nonne e zie che si riunivano per preparare il pane per le nostre famiglie.

Lo chef executive Alessio Sorce vi porta nella sua cucina per preparare insieme un impasto e dare vita a piccoli bocconcini di pane: piccole perle profumate, da poter portare in tavola o nelle nostre scampagnate al mare o in montagna, come piccoli snack negli zaini dei bambini e mille altri usi, portando sempre con noi il profumo dei ricordi.