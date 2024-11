VIDEO | Nella giornata in cui si celebra la regina della gastronomia del Belpaese, abbiamo chiesto a uno dei migliori pizzaioli calabresi di creare qualcosa di insolito: ecco la pizza “È colpa di Wlady”

Il simbolo dell’Italia gastronomica e popolare, oggi viene festeggiato, quindi buon Pizza day 2024. La pizza, nella sua semplicità, è diventata portatrice di felicità, un modo per accogliere amici e parenti a tavola, un momento di condivisione e lavoro.

Per i professionisti invece è un motivo di studio ed esperimenti continui, di impasti, fermenti, ingredienti, topping e addirittura vede la collaborazione tra pizzaioli e chef nel creare un prodotto unico e mai provato prima.

Poi c’è da dire che la pizza è il prodotto della cucina italiana più copiato e imitato nel mondo. In base ai gusti personali c’è a chi piace la pizza hawaiana, farcita con ananas e bacon, oppure la pizza bolognese che spopola in Germania con spaghetti con salsa alla bolognese sopra la pizza, come anche la pizza carbonara con indovinate cosa? Rigatoni alla carbonara con panna e prezzemolo, sopra la pizza!

Paese che vai, gusti che trovi, diciamo cosi.

Ma io sono un tipo curioso, voglio provare per credere e quindi ho chiesto ad una delle migliori pizzerie della Calabria che si trova a Rogliano, “Pizzeria Maravè”, di crearmi qualcosa di insolito.

Il socio e pizzaiolo Enrico Ambrogio mi spiega che, nonostante il suo disaccordo, ha creato una pizza con l’ananas che potrebbe piacere, anche se è ancora in fase di sperimentazione.

La pizza si chiama “è colpa di Wlady” e me ne prendo la responsabilità, parliamo di una pizza impasto contemporaneo farcita con crema al parmigiano reggiano, mozzarella fiordilatte, successivamente la cottura vengono inseriti pezzi di ananas caramellati al miele, prosciutto crudo di suino nero, scaglie di pecorino crotonese al vino.

Il sapore devo dire che non è male, anche se l’ananas tra dolcezza e acidità sovrasta molto gli ingredienti; secondo me, la soluzione è l’uso della pancetta croccante di suino nero, che rilascia sapidità e croccantezza.

Parere mio? Provare per credere.

Buon Pizza Day 2024 da Wlady Nigro di Calabria Food Porn.