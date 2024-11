Bionde, rosse, doppio malto, Ipa, Pils e non solo tra quelle prodotte e non sottoposte a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione, perché solo così si possono definire autentiche

È consueto parlare di Calabria e dei suoi vini prodotti nel territorio, è quasi una tradizione. Eppure la Calabria si è dimostrata una terra di grandi produttori di birra artigianale, professionisti che con occhio, passione e gusto hanno creato pezzi di storia del Sud Italia.

Una birra artigianale è prodotta da piccoli birrifici indipendenti, che non è sottoposta a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione, solo così la possiamo definire autentica. La “cultura della birra” come detto, non era una caratteristica calabrese, si poteva bere birra artigianale solo nei pub e spesso non erano luppoli italiani.

Oggi, invece, anche nei ristoranti e nelle pizzerie la scelta a disposizione è ampia, proprio perché è aumentata la conoscenza in materia. Scopriamo insieme le birre artigianali calabresi più conosciute in Italia.

Birra Gladium

Birra Gladium nasce a Zagarise (CZ), in un piccolo birrificio artigianale a conduzione familiare, nel 2012.

Si definiscono dei veri produttori di birra artigianale calabrese, valorizzando la propria terra con orgoglio, usando le migliori materie prime, tra cui l’acqua proveniente dal Parco Nazionale della Sila.

Una passione familiare che nasce da Anselmo Verrino, titolare e mastro birraio di Gladium, che porta negli anni a creare 6 varietà di birre e addirittura, nel 2017 a vincere il Premio “Cerevisia” in Umbria, davanti a 57 birrifici d’Italia.

In particolare fu premiata la Birra Symphony. Le altre birre sono Hera, Whitelady, Darkana, 1059, Hoppy Venus.

Insomma la scelta è varia, basta solo degustarle in compagnia.

Birra Kalabra

9 birre artigianali per il birrificio di Caraffa (CZ), che parlano di territorio, di tradizioni legate alla famiglia ed agli amici.

Birre dai sapori particolari e autentici che derivano dagli ingredienti di prima qualità e totalmente calabresi.

Il miele della Locride, il bergamotto in provincia di Reggio Calabria, liquirizia di Calabria DOP da piante spontanee della specie Glychirrhiza, fiori di sambuco, i kiwi di Taurianova (RC).

Ogni birra ha un componente che arriva proprio dalla terra calabrese e ogni birra ha una storia dietro.

De Alchemia Birrificio Indipendente di Saracena

Una descrizione che è tutto un programma, da Saracena (CS) il percorso del mastro birraio Guido Gagliardi è lungo e ricco di esperienza.

Nel 2015, insieme al fratello Biagio e l’amico Marco Giangreco, guidano il primo birrificio artigianale del Parco Nazionale del Pollino.

Un racconto romantico tra dei prodotti evocativi del territorio che sanciscono 14 etichette di birre, suddivise in linea classica, le birre stagionali e la cantina brassicola. Loro dicono che “De Alchemia è un breve racconto di colori e misture”.

Un racconto di bellezza e artigianalità, sentimenti e continuo divenire. Una storia di sogni, magia e sincerità, davvero tutto spettacolare.

Di seguito tutte le birre di De Alchemia: SCHIZOPHRENIC, Anime, Cuore di Tenebra, Lunare, Smooth Stone, Welcome to Sybaris, Ma Bohème, Doolin, Ex Ipa.

Bisogna aggiungere a queste le “Trip in Barrique”, che fanno parte di un progetto con la Beer Firm Maltonauta, che vede la nascita di una barricaia nel comune di Saracena, per valorizzare il territorio.

In poche parole vengono utilizzate le botti che hanno ospitato i migliori vini calabresi. Nascono quindi le birre Ametista, Anime Barrique Sour, Estasi, Nichilista, Sintesi, X/enophile.

Maltonauta

Da Cosenza con furore, dall’esperienza e passione, nasce Maltonauta, come un pirata che disegna sulla Calabria la sua mappa e tramite il mare il mezzo a cui affidare i suoi messaggi in bottiglia.

L’idea di Giuseppe Salvatore Ciponte, grande sommelier e degustatore di birre, che produce le sue birre nei migliori birrifici calabresi, seguendo le sue ricette supervisionando l’intero processo produttivo.

L’identità si lega alla più antica tradizione enologica calabrese grazie alla produzione delle birre Italian Grape, Ale Birra, Savuco e Birra Zibibbo

La Birra Zibibbo è realizzata con l’aggiunta di mosto di zibibbo delle Cantine Dastoli, dando vita ad una birra chiara, profumi aromatici delicati.

La Birra Savuco è una birra con aggiunta di mosto che matura nelle botti dell’azienda Agricola Serracavallo, che ha ospitato il Vigna Savuco.

Non sono semplici birre, ma è una rete di collaborazioni e idee geniali che permettono a Maltonauta di navigare liberamente per il suo territorio, descrivendolo e raccontandolo con facilità e amore.

A’ Magara (Alchimia Calabra)

Una birra creata da una strega, a Magara, un mito calabrese che permette a Nocera Terinese (CZ) di dare vita a questo birrificio artigianale.

L’obiettivo di Eraldo Corti, grande esperto di birre, birraio, creatore anche di “Nabirra” a Cosenza, e di Asun Yanutolo e Nicoletta Ziosi dell’azienda Agricola Fangiano, è quella di creare una birra artigianale buona davvero!

Ma c’è tutta una storia dietro, nell’agriturismo Calabrialcubo, vive tutt’ora A’Magara, nella rupe esiste a pethra da Magara, quindi…chi avrebbe voglia di mettersi contro una strega?

Birre che parlano di tradizioni popolari, di cultura locale e di prodotti tipici del territorio calabrese.

L’incantesimo porta cosi ad unire delle menti geniali, dei professionisti che fanno nascere le birre Trupija, Jumara, Magaria, Trilla, Solleone, Riulì, Strina, Mericana, Mierula, SaisonSaison, Farrina, Frambueza, Zarzamora, Jumara luppolo fresco, Merendella, Strina Vecchia, Zarzamora Vecchia, Mararìa WA, Monellina.

Insomma per i più appassionati, c’è tanto da scoprire.

Birrificio Aufugum

A Montalto Uffugo (CS) nasce questa meravigliosa realtà, il Birrificio Aufugum (toponimo latino dello stesso borgo di Montalto).

La missione è di risaltare i valori del proprio territorio, infatti le birre prendono il nome di tante caratteristiche della zona.

La visione dell’azienda sposa il concetto di territorialità con l’incontro di differenti culture anche, soprattutto quella tedesca, terra della birra.

Materia prima di grande qualità che danno alle loro ricette caratteristiche genuine e ricercate.

Le birre che producono sono l’Aufugum che è il nome d’origine del borgo di Montalto Uffugo, come detto precedentemente.

Iuranda, l’antico nome di feudo montaltese, attualmente lo stesso ricade nel territorio di un comune vicino.

Cananèa è il nome dell’antico podere sul quale risiede ora il Birrificio.

Pirrèra è il quartiere popolare del centro storico di Montalto Uffugo.

Trisòria è la località dove gli studiosi storici, localizzano il primo insediamento montaltese.

Passione, storia, cultura e territorio, una birra completa direi.

Lametus Beer Co.

A Lamezia Terme nasce il fresco birrificio artigianale Lametus Beer Co. nel 2021.

La mente è Niccolò Crapis, il titolare e creativo, che in pochi anni, dopo una fase di rodaggio, crea le tre cinque principali di Lametus Beer Co.

La Keller Pils, un’American Ipa, la Hoppy Saison, la Amber Ale e la Smoked Porter.

Il Lametus Beer e Co. è molto attivo sugli eventi e fiere, infatti nell’ultimo anno ha partecipato e organizzato diversi eventi creativi, party in locali e manifestazioni nazionali.

All’interno del birrificio è presente anche una Tap Room dove c’è la possibilità di degustare le birre che producono.

Birrificio Limen Brewery

Nasce a Siderno (RC) nel 2012 è deve il nome proprio al toponimo Limina, dal latino Limen.

L’idea e la mente è quella di Nicola Ferrentino che grazie alla passione per il mondo birra, crea un laboratorio all’avanguardia, un microbirrificio specializzato dove produrre birre di alta qualità.

La linea Limen Brewery ha degli obiettivi ben precisi che sono passione, gusto e ricerca.

Materie prime scelte e di qualità ma che un giorno ci sia la possibilità di creare una filiera agricolo economica, sull’intero territorio calabrese.

Le birre principali sono la Pale Ale, Yankee Ipa, la Wit una birra di frumento, la Neither The Dogs, la Limen 33 e la Fester.

Birra Cala

Nel comune di Scalea nasce Birra Cala, la più giovane birra artigianale calabrese, sul mercato ufficialmente da settembre 2022.

Antonio De Caprio è il creatore e imprenditore che si affida a grandi professionisti, maestri birrai che creare Birra Cala e diffondere la cultura del territorio.

Ancora c’è tanto da scoprire su Birra Cala ma è giusto citare le birre prodotte che sono la Giubilo (senza glutine), la birra Delirio rossa, la lager Passione e la Prima Cotta.

Sarò curiosissimo di provarle e dirvi la mia personalmente.

Birrificio Simon e Co. Brewery

Pub storico di Catanzaro del 1992, nasce la sua birra, anzi il birrificio Simon & Co Brewery.

Anni di viaggi, di esperienza nelle principali mete birraie, i soci decidono di fare il grande salto nel 2017, produrre birra artigianale come piace a loro.

Il birrificio è situato ad Andali (CZ), vicino la Sila Piccola, quindi ottima acqua che fa parte del processo di produzione.

Le ricette dei ragazzi vengono studiate seguendo i gusti dei loro clienti con la tradizione delle birre internazionali, creando un mix perfetto di gusti e sapori.

Nascono cosi le sei birre guida in bottiglia, mentre al pub potete gustare le birre alla spina.

Le birre sono La Blonde, Ambree, Bardh, Zes, Victory, Andali Pale Ale.

Magna Grecia

Nasce nel 2020, in pieno periodo pandemico, l’avventura del birrificio artigianale Magna Grecia, da una idea di Domenico Panebianco e Marco Ferrari.

Situato a Cirò Marina (KR) con l’intenzione dei due ideatori, di valorizzare il loro territorio, un legame storico tra storia e Calabria.

Birre che parlano di territorio per quanto riguarda le materie prime, ma anche le etichette delle bottiglie, il logo ad esempio è un richiamo all’età d’oro dell’antica Magna Grecia.

Un disegno originale del maestro e artista Francesco Barilaro.

Tre le birre principali provenienti dal birrificio Magna Grecia: Session Ipa, una Golden Ale e una classica Blanche aromatizzata al bergamotto della costa.