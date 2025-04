La Commissione Denominazioni comunali ne ha approvato l'inserimento nel registro: un modo per rilanciare e far conoscere le produzioni del territorio

La Commissione Denominazioni comunali di Crotone ha approvato l'inserimento nel registro delle De.co. dei "cavatelli", quale prodotto alimentare tipico strettamente legato all'identità crotonese. La Denominazione comunale è un riconoscimento attribuito dai comuni italiani a prodotti agroalimentari e artigianali che hanno un forte legame con il territorio allo scopo di valorizzare e tutelare le tradizioni locali.

I cavatelli sono piccoli gnocchetti di pasta allungati con una cavità centrale, ottenuta trascinando l'impasto con le dita sulla spianatoia. Sono prodotti con farina di grano duro e acqua e si abbinano a ragù ma anche a legumi e verdure.

La Commissione dell'ente è presieduta dall'assessore alle attività produttive, Maria Bruni. Ne fanno parte i consiglieri comunali Andrea Devona e Ginetta Tallarico ma anche Mario Morelli di Confagricoltura, Salvatore Codispoti della Confederazione Italiana Agricoltori, Salvatore Astorino di Confartigianato e Pasquale Russo di Coldiretti.

«L'obiettivo - afferma l'assessore Bruni - è rilanciare e far conoscere le produzioni locali legate all'agroalimentare, enogastronomia ed artigianato crotonese; la De.co rappresenta un efficace strumento di promozione per le imprese locali che, ottenendo tale riconoscimento, potranno aumentare le capacità economiche, ampliare il mercato e creazione di nuova occupazione. Il marchio Deco potrà essere utilizzato su confezioni, imballaggi e materiale promozionale, rafforzando la visibilità dei prodotti 'Made in Crotone'».

«In questo modo - aggiunge l'assessore Bruni - si dà inizio ad un percorso di valorizzazione del comparto agroalimentare crotonese, tuttavia è necessario lavorare per la creazione di un paniere di prodotti territoriali in grado di riappropriarsi delle proprie tradizioni. Questo lavoro dovrà coinvolgere le associazioni di categoria, i produttori, gli enti di promozione».