Tra un panino Marulla e una focaccia Sibari passando per caciocavalli, sottaceti e rape, Vittorio ha deciso di celebrare le sue radici con un locale che è diventato un must della movida catalana

Se siete calabresi, e ancor più di Cosenza e provincia, potrebbe esserci un posto per voi anche a Barcellona, un locale in cui sentirvi accolti, tra sapori di casa e sciarpe del Cosenza Calcio. Stiamo parlando di Compà - Panino calabrese, il locale che Vittorio ha aperto nel cuore della Catalogna e che è diventato un punto di riferimento per tantissimi, italiani e non solo, a colpi di prelibatezze, ricette tipiche e street food che profumano di Calabria.

Vittorio Cicero, nato a Castrovillari ma vissuto a Cosenza fino ai tempi dell’università e grande tifoso della squadra rosso blu bruzia, vive in Spagna da 22 anni e tiene alta la bandiera della Calabria a Barcellona.

È già successo di sentire che qualche ragazzo calabrese parte all’estero per studiare e poi rimane in terra straniera per realizzarsi. Cosi è successo a Vittorio, che terminati gli studi, si innamora di Barcellona, del suo popolo, del clima, dello stile di vita e manda avanti la sua più grande passione, la cucina. Lavora in diversi ristoranti, crea progetti ristorativi finché durante il primo lockdown del 2020, mentre il mondo si ferma ed i ritmi di vita rallentano, Vittorio studia il progetto che lega la malinconia della sua terra, ad una ristorazione innovativa, da street food, a Barcellona.

Nasce nel 2021 “Compà” un piccolo ritrovo fast food, che unisce la salumeria calabrese, vedi soppressata, caciocavallo, nduja, sott’oli e tutto il ben di Dio della nostra regione, con la focaccia croccante appena sfornata. Connubio perfetto e vincente. I calabresi fuori sede ne escono pazzi, i catalani provano gusti forti e decisi, la fila che si crea davanti a “Compà” diventa lunga.

Vittorio si ispira alla nonna che gli preparava dei panini ripieni di parmigiana di melanzane o capocollo e caciocavallo, prima di andare allo stadio a vedere il Cosenza Calcio. Pensate che una delle focacce preferite è la “Marulla” con patate al forno, nduja e provola silana. Non scherza neanche la focaccia “Sanizza” con broccoli di rapa, salsiccia e provola silana. Ma anche la focaccia ripiena di polpette al sugo è molto apprezzata. Mica fessi questi spagnoli. Il sogno è quello di tornare a casa un giorno ma, al momento, ha saputo portare la Calabria in terra spagnola.