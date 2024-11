Uno staff di 18 persone che si diverte come il primo giorno, un impasto che si scioglie in bocca e ingredienti curati e innovativi: ecco la nostra visita alla pizzeria che fa incetta di premi e riconoscimenti

Napoli, dove nasce la pizza, incorona Bob Alchimia a Spicchi, portando la Calabria tra le 100 pizzerie migliori del mondo. La classifica di 50 Top Pizza, una delle guide più prestigiose di settore, porta al 37' posto la pizzeria di Roberto Davanzo, che ormai è una splendida realtà della pizzeria d'eccellenza in Calabria.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di iniziare il nostro viaggio nel cibo de LaCalabriaVisione proprio da qui, dalla visione di Roberto, che proprio qualche anno fa decise di puntare dritto sulla sua visione della pizza, su come intendesse rivoluzionare un prodotto della tradizione italiana: «La felicità di essere tra le 100 pizzerie nel mondo -spiega Roberto Davanzo, ideatore e titolare di Bob Alchimia a Spicchi - é ancora più grande perché in ogni piccolo o grande traguardo portiamo con noi la Calabria, rappresentandola con onore e orgoglio. Nel territorio ci sono attività e tanti colleghi professionisti che meriterebbero di avere risalto e speriamo con il nostro risultato di avere acceso i riflettori su questa regione. Possiamo mandare avanti la Calabria solo collaborando tra colleghi, dobbiamo superare le diffidenze e spingere sempre di più sulla collaborazione e sull'arricchimento che esce dallo scambio tra colleghi».

Il percorso di Bob Alchimia Spicchi non inizia adesso: «Se penso a qualche anno fa, a come era nato BoB e come è diventato adesso… beh, è davvero incredibile. L’amore che ci arriva dalle persone, ogni giorno, è per noi uno stimolo a migliorarci e perfezionarci: il rapporto con chi viene a trovarci è continuo, è il sale di questa professione, lo spirito che ti fa andare avanti. Qual è il segreto di Bob Alchimia a Spicchi? Questa risposta è facile: il gruppo. Attualmente ci sono 18 ragazzi che lavorano con me, tra cucina, pizzeria e sala: siamo un gruppo affiatato, lavoriamo ma ci divertiamo, e speriamo di trasmettere a chi viene da noi questo amore».

Bob quindi non è solo Roberto Davanzo, ma è una grande famiglia, che vive Bob giorno dopo giorno, portando questa fantastica realtà imprenditoriale al vertice in Calabria tra le 100 pizzerie migliori del mondo, proprio partendo da qui, dalla tanto decantata provincia. E il senso della famiglia si vede, tutto quanto: cenare da Bob vuol dire godersi un'esperienza appagante, dall'ottimo servizio di sala fino ai piatti, dal locale curato ma che lascia spazio alla convivialità, senza pesare sul resto.

Adesso, però, andiamo ai piatti ed a descrivervi quello che abbiamo mangiato. Prima di assaggiare le pizze, abbiamo deciso di provare uno dei maritozzi salati presenti nel menu: abbiamo scelto quello con ossobuco, maionese di midollo e peperone crusco. Il risultato è un maritozzo effetto nuvola, che regala una coccola al palato con sapori forti che però non vanno mai a stancare.

Passando alla pizza, la Margherita di Bob è la semplicità complessa che esce dal forno. Gli ingredienti sono quelli di sempre, ma trattati con cura e strizzando l'occhio all'innovazione: pomodoro cotto a bassa temperatura, mousse di mozzarella, basilico fritto e olio all'aglio. Il risultato è una vera e propria goduria per il palato.

Anche la pizza “Alla HILDE”, nostra seconda scelta in tavola, è un prodotto che va capito e analizzato, per gli ingredienti ricercati e per le tecniche di utilizzo delle materie prime, fuori dall’ordinario. Pomodoro arrosto al burro alle foglie di fico, formaggio muffato bianco di capra ghiacciato e basilico fritto. Un'esplosione di gusto, tanti sapori che si combinano uno dopo l'altro e che sprigionano una sensazione di piacere e freschezza.

Personalmente, se dovessi definire la pizza di Bob Alchimia a Spicchi in una sola parola, la definirei “scioglievole”: basta un morso per gustare tutti gli ingredienti e sentire l’impasto che si scioglie in bocca, morbido, avvolgente. Un tripudio per il palato e la vista.

Dunque, lunga Vita a Bob ed a tutto lo staff, e ancora congratulazioni per il tuo risultato: (top) 100 di queste pizze!

Ecco la nostra recensione video e l'intervista a Roberto Davanzo!