Gambero Rosso lo ha premiato come “Miglior Pizza dell’Anno 2023” nella famosa e prestigiosa guida gastronomica, insieme alle “Tre Rotelle” Gambero Rosso dedicato alle pizze al taglio. Per questo motivo, nemmeno il tempo di rientrare e siamo andati a Corigliano Rossano a trovare Daniele Campana, di Campana Pizza in Teglia, che grazie ha questo riconoscimento ha confermato ancora una volta il suo ruolo centrale nel panorama gastronomico calabrese.

Il tipico profumo del pane caldo, delle pizze appena uscite dal forno, un ambiente caldo e accogliente. Campana Pizza in Teglia è una esperienza da raccontare e…mangiare!

A Corigliano Calabro, dal 1990, la famiglia Campana fa parlare di sé con l’arte bianca della pizza in teglia e del pane. In particolare negli ultimi 15 anni, Daniele Campana ha rivoluzionato quello che è il concetto classico di pizza in teglia, iniziando a sperimentare e migliorare la produzione, proponendo “nuovi sapori antichi” del territorio.

Basta usare prodotti che arrivano dalle industrie alimentari, bisogna sposare il concetto di territorialità e rispetto della natura con la stagionalità dei prodotti. In Calabria c’è pieno di qualità offerta dalle campagne, dai monti, dalle colline e dai mari, bisogna solo andarle a scoprire e apprezzarle.

Campana Pizza, i sapori del territorio e il meglio della gastronomia calabrese

Daniele Campana unisce i sapori dei migliori artigiani del gusto del territorio, ai sapori della tradizione gastronomica calabrese. Filosofia che ha premiato, con titoli che arrivano anche dalla stampa nazionale.

Potremmo definire la pizza ed i lievitati di Campana come “rievocativi”, un ricordo al passato “moderno”, alle cucine della domenica a pranzo che facevano le nonne.

Tra le sue pizze “cavalli di battaglia” abbiamo apprezzato la fichi, nduja e ricotta affumicata di capra, un mix di sapori tra dolce, salato, grasso e piccante, equilibrati perfettamente. Una pizza che spesso propone nel periodo autunnale è la zucca, mortadella a polvere di liquirizia.



La pizza estiva con la dolce di Rossano, una tipologia di pomodori che crescono nel territorio, polpo, spinaci e scorze di limoni. Ma potrei elencarvi una serie di sapori e gusti che ho provato personalmente nelle sue pizze, però preferirei darvi la possibilità di godervi questa esperienza gastronomica, andando direttamente da Campana Pizza in Teglia, una pizza che parla di Calabria.

«Le mie scelte – chiosa- derivano soltanto dal rispetto per l’ambiente e dalla qualità. Scelgo il miglior prodotto perché prima l’ho provato».

Vedi la video recensione e l'intervista a Daniele Campana di Campana Pizza in Teglia