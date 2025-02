Un secondo e un terzo posto per Fabio Mellace nelle categorie coppa gelato e migliore pralina. Un terzo posto per Salvatore Ravese. Ecco i gusti più apprezzati

Gusto esotico per la migliore coppa gelato d'Italia, zafferano e gel al mirtillo per la migliore pralina e senza glutine e senza lattosio ai profumi degli agrumi di Sicilia per il tiramisù: sono queste le proposte vincitrici dei Campionati Nazionali di Pasticceria nelle rispettive categorie svolti, dal 23 al 26 febbraio, alla fiera Tirreno Ct di Carrara e organizzati e gestiti dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc). Due calabresi – di Catanzaro e Gioia Tauro – finiscono sul podio.

Alla competizione hanno partecipato oltre 180 maestri pasticcieri provenienti da tutta Italia. Il primo classificato del Campionato italiano miglior coppa gelato è Raffaele di Benedetto, maestro pasticciere originario di Avellino ma che vive a Rimini, che ha conquistato la giuria con una creazione raffinata dal nome: "Pesca melba esotica" e realizzato con Crema alla vaniglia con un profumo di limone, arricchita da un'insalata di pesche, mango, passion fruit e lime, il tutto coronato da meringa croccante e petali di cialde. Al secondo posto si piazza "Come un ricordo" di Fabio Mellace da Catanzaro, Calabria, mentre il terzo posto va a Salvatore Ravese, sempre calabrese, di Gioia Tauro, con "Trilogy Gourmet", una coppa gelato con tre diverse sfumature di gusto.

Il primo classificato per la Migliore Pralina è la "Pralina Goccia d'Oro" di Nicolas Vella, maestro gelataio proveniente Val della Torre, Piemonte. Si è distinta per la sua raffinata composizione, che ha unito una ganache allo zafferano, un croccante e un gel al mirtillo. L'argento va al lombardo Gianpaolo Porrino con la sua "Pralina al Cioccolato e Mandarino". La composizione, con una ganache al cioccolato Madirofolo al 65%, un gelée al mandarino tardivo di Ciaculli e cioccolato bianco. Terzo classificato il catanzarese Fabio Mellace con "Pralina Greenwood": ganache fondente al 64% arricchita da un croccante al caramello, una ganache al caramello e lampone, e cioccolato bianco. Il tutto completato da una gelatina di lamponi. Per il Tiramisù trionfa la versione senza glutine e senza lattosio ai profumi degli agrumi di Sicilia. A spiccare tra tutti è stata Milena Russo, pastry chef di Capo d'Orlando, Messina.