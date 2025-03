La Brunori mania sembra non avere fine. Marco Zicca, patron di Mi’Ndujo ha lanciato Mi’Nbrunori, uno specialissimo panino che immediatamente sta facendo impazzire i fan dell’ormai leggendario cantautore calabrese: pane fatto in casa e infornato al momento dell’ordine, mozzarella di bufala Dop stracciata, prosciutto crudo, noci, pomodori secchi e rucola.

Ne parliamo con Marco Zicca.

In un’epoca in cui il carrello della spesa costa ancora tanto, Mi’Ndujo entra sempre più nel cuore dei giovani e delle famiglie.

«In un mercato in cui il costo della vita aumenta, la nostra priorità è offrire un prodotto genuino e accessibile. Puntiamo su ingredienti di qualità e un prezzo equo, così da conquistare la fiducia di giovani e famiglie con un’esperienza semplice, ma di valore. Crediamo che le buone scelte paghino nel tempo ed è su questo che costruiamo il nostro futuro».



Intanto ha colto tutti di sorpresa il debutto del ‘panino Brunori’. Vediamo come nasce questa idea.

«L’idea è nata quasi spontaneamente: celebrare Dario Brunori, un artista che incarna valori a noi molto vicini, come semplicità, autenticità e un forte legame con le persone. Subito dopo Sanremo, abbiamo pensato che fosse il momento perfetto per creare qualcosa di nuovo: un panino che portasse il suo nome e, al tempo stesso, rappresentasse la nostra filosofia, fatta di ingredienti genuini e territoriali. In fondo, crediamo che la musica e il buon cibo siano due vie privilegiate per unire le persone».

Il boom di questo panino fra i più giovani è stato notevole. Segno della grande popolarità del mitico Brunori.

«Il grande entusiasmo dei più giovani ci ha colpiti, ma Brunori è un artista che sa parlare a tutte le età, grazie al suo legame profondo con la nostra terra. Per noi è un onore dedicargli un panino che ne rifletta i valori di autenticità e vicinanza alla gente, in perfetta sintonia con la nostra filosofia di ingredienti locali e sapori genuini».

Intanto il pluripremiato panino calabrese arriva su Glovo. La piattaforma leader nel delivery multi-categoria, annuncia la partnership con Mi’Ndujo, brand calabrese pluripremiato, che è al primo posto in classifica dei 10 Migliori Panini – Mulino Caputo Award per 50 Top Italy 2025.Grazie a questa collaborazione, gli amanti della vera tradizione culinaria calabrese potranno gustare comodamente a casa i panini di Mi’Ndujo. Con sei store a Roma e tre a Cosenza, tutti orgogliosamente green e plastic free, Mi’Ndujo si è affermato come un punto di riferimento per chi cerca un’offerta gastronomica di qualità, valorizzando i sapori e i prodotti del territorio calabrese.

«La partnership con Mi’Ndujo è un esempio perfetto della nostra mission: rendere accessibili le migliori realtà gastronomiche locali, offrendo ai clienti la possibilità di gustare eccellenze italiane ovunque si trovino” afferma Rafael Narvaez, Commercial Director di Glovo Italia».

Intanto con Marco Zicca si parla delle preoccupazioni dei mercati che fanno registrare un forte nervosismo fra i consumatori. Prima le guerre, ora arrivano anche i dazi americani . Non c’è pace per gli imprenditori.

«È un periodo complesso, e le imprese devono navigare tra molte variabili. L'incertezza è parte del contesto economico attuale, ma affrontarla con una strategia solida e uno sguardo aperto alle opportunità è ciò che fa la differenza».

E infine vediamo come sarà il futuro per il mercato calabrese. Qui c’è ottimismo.

«Visto la grande richiesta del pubblico calabrese dei nostri panini, stiamo valutando di aprire in altre città calabresi sia con la formula del franchising che punti vendita diretti».