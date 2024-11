La prestigiosa guida Gambero Rosso ha premiato ancora la Calabria nel viaggio in lungo e largo tra la classica pizza al piatto e pizze in taglio.

Ecco l’elenco completo delle pizzerie premiate con gli “Spicchi” di Gambero Rosso.

Bob Alchimia a Spicchi a Montepaone - Tre Spicchi

Non ha bisogno di presentazioni, BoB Alchimia a Spicchi è l’opera in atto di Roberto Davanzo e Anna Rotella, che hanno rivoluzionato il concetto di pizza, di pizzeria e di imprenditoria in Calabria.

Due ragazzi umili con la passione per la terra, per la Calabria, per le cose semplici e per la scoperta di profumi e sapori nuovi. Mangiare da BoB è una esperienza che ti rimane per sempre, #mangiamiconlemani come stile di vita.

Non saprei cosa consigliarvi di preciso cosa mangiare da Bob… lasciatevi consigliare dal personale che saprà cogliere i vostri gusti.





Trecentogradi a Corigliano Calabro – Due Spicchi

Faceva il commercialista, Alessandro Plastina, ma il desiderio di ritornare a creare impasti, sfornando pizze era troppo forte.

Insieme ad Alessandro si aggiunge il grande Carmine Fontana, quindi Trecentogradi diventa un universo di Pizza, dalla tonda, al trancio fino alla pala.

Un mix di sapori d’Italia, prodotti d’eccellenza che vengono usati per condire e creare le loro pizze. Un luogo da visitare.

Santa Caterina Pizzeria Napoletana a Gioiosa Ionica - Due Spicchi

Nella piazzetta storica di Gioiosa Ionica, la pizzeria Santa Caterina sfoggia la sua doppia identità, trattoria di piatti tipici e pizzeria napoletana, che sta ricevendo molti consensi.

Il segreto delle sue pizze sta nelle farine macinate a pietra e negli ingredienti che arrivano direttamente dall’orto di Vincenzo Multari, titolare e pizzaiolo. Una qualità che parla da sola, fatta di tecnica e semplicità, un menù ricco di tradizione calabrese.

Vadolì ad Acri – Due Spicchi

Fabiano Pansini ha tutto il mio rispetto, un grande professionista sempre pronto a studiare, alla ricerca continua di prodotti unici, autentici, per creare le sue favolose pizze.

Nel 2018 Acri ha il lusso di avere una delle pizzerie più buone della provincia di Cosenza. La tre pomodori è un tripudio di sapore e di colori, bellissima anche l’idea di cambiare olio extravergine d’oliva in base alla pizza scelta, cosi da avere un abbinamento perfetto.

Ci vediamo presto caro Fabiano.

N’ata Cosa a Rende – Due Spicchi

Locale rustico e pochi posti a sedere, ma la pizza napoletana di N’ata Cosa fa parlare di se nella provincia di Cosenza.

Pizze semplici della tradizione napoletana con prodotti Dop e Igp, quindi la qualità è all’ordine del giorno, un bordo pronunciato ma non molto pesante.

Il Semaforo Sila a Taverna – Due Spicchi

Una struttura meravigliosa nel cuore della Piccola Sila, B&B di lusso e sport hotel. La cucina e la pizzeria sono il fiore all’occhiello, con un ristorante che offre una cucina del territorio da leccarsi il baffo.

Impasto altamente lievitato, leggero e digeribile, con farciture di prodotti stagionali del territorio, del resto siamo in Sila e la montagna offre sempre delle bontà uniche.

Un posto stupendo che merita una visita.

A La Villa a Soverato – Due Spicchi

Progetto nato nel 2018, situato nel luogo dove si ci dava appuntamento durante la giornata “alla villa”, ha come compito la sperimentazione continua del prodotto pizza, unendo materie prime di grande qualità, prodotti del territorio come il pecorino del Monte Poro e grande attenzione alla scelta degli oli extravergine d’oliva.

Pizza consigliata la Profumo di Casa (che è già tutto un programma) con il sugo della nonna Nicolina, funghi porcini, salsiccia, melanzane fritte e ricotta affumicata. Quando verrò a trovarvi, voglio mangiare questa meraviglia, ricca di ricordi e bontà.

Liolà Pizzeria Contemporanea a Catanzaro – Due Spicchi

Il nome dice tutto, l’arte della pizza contemporanea a Catanzaro. Locale curato nei minimi dettagli, uno stacco dalla realtà per farvi sognare nel relax e armonia. Ambiente vintage proprio come piace a me, dove si respira l’arte…arte di pizza.

Pizza contemporanea, padellino, teglia classica e teglia farcita, opera del grande Luca Longo proveniente dalla scuola di Luca Pezzetta, tecnica assicurata.

Con piacere ho notato la grande quantità di prodotti calabresi, una ricerca dei piccoli produttori locali. Ci vediamo presto.