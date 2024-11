Un antipasto gustoso per portare in tavola tutti i profumi del Mar Mediterraneo a basso costo: ecco come ottenere un'insalata perfetta in pochi passaggi

Un piatto fresco e gustoso da preparare senza troppe complicazioni e con ingredienti del nostro territorio, che si possono reperire in maniera semplice ed a costi contenuti, per portare il gusto ed il sapore del Mar Mediterraneo sulle nostre tavole.

L’antipasto a base di polipo e verdure si può realizzare facilmente anche a casa. Necessario del polipo fresco e verdure varie precedentemente bollite separatamente e messe poi in acqua e ghiaccio per creare il cosiddetto “shock termico”: in questo modo le verdure manterranno croccantezza e colore vivido, e saranno quindi anche un piacere per gli occhi oltre che per il palato.

Per arricchire la portata, lo chef ha aggiunto del rombo cotto in olio. Un impiattamento delicato, al quale aggiungere del salmoriglio – olio, sale, pepe, limone e prezzemolo a mo’ di salsa – farà il resto, mentre darà un tocco in più la maionese di barbabietola.