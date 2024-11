La cucina calabrese è rinomata per i suoi sapori autentici e ingredienti di qualità. I fusilloni con patate silane e caciocavallo, reinterpretati dallo chef Simonluca Barbieri, rappresentano una perfetta unione di questi elementi. Le patate della Sila, famose per la loro consistenza e gusto, si sposano armoniosamente con il caciocavallo, un formaggio tipico della Calabria, creando un piatto ricco e saporito.

Ingredienti e preparazione

Per preparare i fusilloni con patate silane e caciocavallo, sono necessari i seguenti ingredienti:

- Fusilloni

- Patate della Sila

- Caciocavallo calabrese

- Aglio

- Rosmarino

- Olio d'oliva extravergine

- Sale e pepe

1. Preparazione delle patate:

Le patate silane vengono sbucciate e tagliate a dadini. Vengono poi bollite in acqua salata fino a raggiungere una consistenza morbida ma non sfatta.

2. Preparazione della base aromatica:

In una padella capiente, si scalda l'olio d'oliva extravergine e si aggiungono gli spicchi d'aglio schiacciati e il rosmarino. Si lascia soffriggere fino a doratura dell'aglio, che viene poi rimosso per evitare che bruci e rilasci un sapore amaro.

3. Cottura dei fusilloni:

I fusilloni vengono cotti in abbondante acqua salata fino a essere al dente. Dopo la cottura, vengono scolati, mantenendo un po' di acqua di cottura da parte.

4. Assemblaggio del piatto:

Le patate vengono aggiunte nella padella con l'olio aromatizzato e saltate leggermente. Si uniscono poi i fusilloni e si amalgama il tutto, aggiungendo gradualmente il caciocavallo grattugiato e un po' di acqua di cottura della pasta per creare una crema densa e saporita. Si regola di sale e pepe.

Un piatto versatile e saporito

I fusilloni con patate silane e caciocavallo sono un piatto che celebra i sapori calabresi, ideale per ogni occasione. Perfetti come primo piatto in un pranzo domenicale o come piatto unico in una cena informale, sono accompagnati splendidamente da un vino bianco calabrese. La ricetta di Simonluca Barbieri è un invito a riscoprire la semplicità e la ricchezza della cucina regionale, trasformando ingredienti di qualità in un'esperienza culinaria indimenticabile.

Questo piatto rappresenta l'essenza della cucina calabrese: semplice, genuina e radicata nel territorio. Preparare i fusilloni con patate silane e caciocavallo significa celebrare i prodotti locali e rendere omaggio a una tradizione culinaria che continua a evolversi e a stupire grazie alla passione e alla creatività degli chef calabresi. Un piatto che racconta storie di terra, di sapori autentici e di passione per il buon cibo.