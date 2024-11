Oltre alle pizzerie premiate con gli Spicchi, la prestigiosa guida Gambero Rosso ha premiato la Calabria anche per le pizze a taglio. Ecco l'elenco delle pizzerie che hanno ottenuto il riconoscimento:

Campana Pizza in Teglia di Corigliano Calabro (CS) – Tre Rotelle

Gambero rosso l'ha premiato come migliore pizza dell’anno 2023, insieme alle prestigiose "Tre rotelle": pizze e prodotti che parlano di territorio e tradizioni.

La miglior pizza dell’anno 2023 come innovazione si chiama “Sole” farcita fragole, fiori di sambuco in infusione, ‘nduja, stracciatella, fiordilatte e ricotta dura.

Daniele Campana da anni propone un mix di sapori originali, nati dalla passione dei grandi chef stellati e dalla cucina della nonna. Nel 2002 presentò la pizza con fichi e nduja, una novità che non fu capita subito, per poi diventare il suo cavallo di battaglia insieme alla “Rossa di Campana”

Oliva Pizza Amore – Acri (CS) – Tre Rotelle

Un banco pieno di pizze al taglio, lungo e colorato. Entrare da Oliva è una festa, panificatore da generazioni, un professionista che ha lavorato nei migliori ristoranti d’Italia, ha imparato l’arte ma non l’ha messa da parte.

Ritornato ad Acri riprende in mano l’attività di famiglia dandogli un volto nuovo. Viaggiare e scoprire, le sue pizze parlano d’Italia, di gusti e sapori da tricolore.

Kalavrì Arte e Pizza (Catanzaro, Tropea e Roccella) - Due Rotelle

Un percorso iniziato con l’amico e maestro Michele Intrieri e con lo chef stellato Luca Abbruzzino. Kalavrì con le sue pizze in pala offre il massimo della qualità con un servizio eccellente.

Pizze che richiamano la Calabria, dai nomi alle ricette. Impasti a lentissima maturazione, che sprigionano un profumo nell’aria invitante.

La sperimentazione è stata l’arma segreta di Kalavrì trovando consensi in tuta la regione, permettendo cosi un progetto di espansione nato a Catanzaro Lido, poi arrivato nel prestigioso porto di Tropea fino a Roccella Ionica.

L’Arte del Pane – Gioia Tauro – Due Rotelle

Idea nata dai fratelli D’Agostino di creare un luogo dove creare dei prodotti nuovi, mai visti prima nel reggino.

Dalle pizze fino a pane, panettoni e piccola pasticceria, insomma qui si respira aria di innovazione, tecniche moderne di maturazione e farcitura. 48 ore per la pizza in teglia, con lievito madre e farine selezionate.

La pizza con la parmigiana è un must, con base rossa, melanzane rigorosamente fritte (altrimenti che parmigiana sarebbe?), stracciatella, pesto di pistacchi e grana. Ritornerò a fargli visita.

Pizzeria Romana - Crotone - Una Rotella

Un punto di riferimento per i crotonesi, attività storica che ha fatto scuola a tanti pizzaioli. Locale piccolino con servizio d’asporto, conosciuto per l’impasto soffice e profumato. Il panzerotto e la pizza in teglia sono i must, in massa arrivano per ordinare teglie intere da portare via. Materia prima scelta e di qualità.

Il Golosone – Catanzaro – Due Rotelle

L’arte di Mirko Cicco che tra biga e lievito madre, crea la sua pizza in teglia. 80% di idratazione, una nuvola leggera ma con la base croccante.

Oltre al menù fisso delle pizze, Mirko si lascia guidare dalla chef Maria Rita Bruno che crea i topping per le pizze special dei fuori menù. Ad esempio immaginate la pizza con guancia brasata, cavolo nero e scamorza affumicata, inizio a sentire fame anche io.