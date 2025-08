Tra sapori, tradizione e valorizzazione del territorio, la produzione Sky condotta dallo chef stellato Gianfranco Pascucci approda a Vibo Marina per raccontare

Il Gambero Rosso sbarca a Vibo Marina. E lo fa scegliendo uno dei ristoranti simbolo dell’eccellenza gastronomica calabrese, Lapprodo, come base per la realizzazione di quattro puntate della serie televisiva “Com’è profondo il mare”, in onda su Sky, sul canale Gambero Rosso TV e anche sul digitale terrestre.

Un risultato prestigioso, che arriva al termine di un’attenta selezione da parte della redazione del Gambero Rosso tra decine di proposte da tutta Italia. A convincere la celebre guida è stata la qualità della proposta culinaria, ma anche la cura con cui il ristorante vibonese ha saputo raccontare e valorizzare i prodotti e le storie del territorio.

Lapprodo, un progetto d’eccellenza enogastronomica costruito nel tempo

Determinante nel percorso verso l’accordo è stato l’impegno del direttore della struttura, Francesco Iellamo, che ha seguito in prima persona tutte le fasi progettuali: «Abbiamo lavorato con pazienza, dedizione e tanta fiducia – spiega – per costruire qualcosa che potesse andare oltre la semplice visibilità e diventare un vero e proprio racconto della nostra terra. Oggi possiamo dire di aver raggiunto un traguardo importante, e siamo certi che ne arriveranno altri».

La serie, che avrà una vocazione fortemente narrativa ed emozionale, sarà condotta dallo chef stellato Gianfranco Pascucci, volto noto della cucina italiana e grande interprete della cucina di mare. Al centro dei quattro episodi ci saranno i sapori, le storie e le eccellenze della provincia di Vibo Valentia, a partire dal mare che ne è cuore pulsante. Un racconto pensato per un pubblico nazionale e internazionale, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle tradizioni locali e proiettarle in una dimensione nuova, di alta qualità e grande suggestione visiva.

Eccellenze calabresi in vetrina nello show di Gambero Rosso

Accanto a Lapprodo, anche altre realtà virtuose del territorio prenderanno parte al progetto, con le selezioni in corso proprio in questi giorni da parte della redazione del Gambero Rosso. Tra i nomi già confermati figura l’elisir China Barbieri, un vero e proprio “spirito identitario” prodotto a partire da una ricetta storica e portato avanti con passione e successo dal patron dell’azienda omonima.

Il coinvolgimento di produttori locali e interpreti autentici della cultura calabrese promette di restituire uno spaccato autentico e coinvolgente della Calabria più profonda, quella fatta di artigianato, memoria e sapori intensi.