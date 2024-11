Ecco selezionati per voi cinque ristoranti che hanno tutto quello che non deve mancare mai in un momento magico, ovvero la location, i piatti, la qualità, la professionalità

Uno dei momenti più importanti della tua vita deve essere legato ad un luogo speciale. Sono qui per darti una mano, caro mio lettore. Ecco i 5 ristoranti, sulla costa tirrenica calabrese, dove chiederle o chiedergli di sposarti.

Se hai pensato di chiederle, o chiedergli, di sposarti al compleanno di tuo cugino, immagina la sua faccia e l’espressione «Ma stai scherzando? Ti pare il momento di chiedermi una cosa cosi importante?». Come darle, dargli, torto!

Da Nord a Sud della costa tirrenica calabrese, ho selezionato dei ristoranti che inquadrano quello che non deve mancare mai in un momento magico, ovvero la location, i piatti, la qualità, la professionalità.

1. La Tartana Club – Cirella (CS)

Uno dei ristoranti più belli della costa tirrenica cosentina, il Tartana Club ha alle spalle una tradizione culinaria e ristorativa di oltre trent’anni.

Una struttura praticamente sul mare, una cala marina tra due promontori rocciosi di Cirella. La villa è ricca di terrazze, giardini e gazebo, pronti ad ospitare i clienti che possono godersi una vista a picco sul mare.

La sala ristorante vi lascerà a bocca aperta, completamente sospesa sulla scogliera, con pavimentazione in cristallo trasparente, quindi potete ammirare la natura marina che circonda la struttura.

C’è anche la possibilità di sposarsi sul giardino con vista mare… mica male!

Essendo un ristorante sul mare i piatti forte sono ovviamente a base di pesce fresco, una cucina ricercata, curata ma anche di tradizione. Insomma è il posto perfetto.

2. La Torretta – Fiumefreddo (CS)

La Torretta, situato a Fiumefreddo paese, è uno dei ristoranti all’interno dei borghi più belli d’Italia, un centro storico meraviglioso che ospita il ristorante all’interno dell’ex convento dei Frati Minimi.

L’intera struttura in pietra, regna sul borgo di Fiumefreddo, con una vista panoramica su tutta la costa tirrenica.

Avete la possibilità di cenare all’interno della struttura oppure all’esterno. Molti scelgono l’interno per il famoso tavolo, vicino la finestra, vista mare, molto romantico e suggestivo, ti viene spontaneo chiederle di sposarti!

La cucina de La Torretta è unica, pesce fresco lavorato con grande professionalità, vi consiglio di provare il polpo “alla torretta”.

3. Pepe Nero – Pizzo (VV)

Il ristorante Pepe Nero, nel cuore del centro storico di Pizzo, sposa perfettamente quella che può essere una cena per chiedere la mano alla propria lei o lui.

La cucina tipica marinara del luogo che viene rivisitata, dove il pesce fresco è all’ordine del giorno, ciò permette di dare il meglio del territorio direttamente a tavola.

Quando sono stato a cena qui con Francesca, non era per chiederle la mano, abbiamo goduto di una delle migliori food experience degli ultimi tempi. Locale elegante, non molto grande che permette una maggiore cura dei dettagli verso il cliente.

Antipasto di crudi per me e antipasto di pesce cotto per Francesca, studiato nei minimi dettagli.

Il piatto forte è lo spaghettone con polpa di granchio, pomodorini e granella di pistacchio, come appunto dicevo, la tradizione che sposa la modernità.

Lasciatevi consigliare dai proprietari, che operano in sala, su ciò che volete mangiare e bere, ne rimarrete entusiasti.

4. Lo Scoglio di Ulisse – Chianalea (RC)

Venire a cenare a Scilla e Chianalea è tutto un programma, uno spettacolo della natura che incontra il buon cibo ed il buon vino in un’atmosfera unica.

Lo Scoglio di Ulisse è un piccolo ristorante che ha la caratteristica di farvi cenare sul mare, grazie alla terrazza esterna. Una cena al tramonto, con il mare blu, il borgo di Scilla che inizia ad illuminarsi, con lo Stromboli oltre il mare, ne vale la pena di chiedere la mano alla dolce metà.

Cucina unicamente di pesce fresco, del resto parliamo di “pescato e mangiato”. Ottima anche la carta dei vini.

Vi consiglio di concedervi una cena a base di pesce crudo, una bottiglia di bollicine come accompagnamento e non saprà resistere alla vostra dichiarazione d’amore.

5. L’Incanto Santa Trada – Villa San Giovanni (RC)

L’Incanto Santa Trada è un locale unico nel suo genere, che affaccia sul tirreno sud calabrese, con vista sullo Stretto di Messina ed i vulcani oltre il mare.

Pochi tavoli al suo interno ma ben disposti, soprattutto la terrazza esterna, un posto romantico che è impossibile non chiedere alla propria dolce metà di sposarti.

Tavolone di legno, le fioriere, le lanterne con le luci sparse, creano un’atmosfera di relax e intimità. Sembra di mangiare in mezzo al mare.

Anche in questo ristorante, obbligatorio mangiare pesce fresco con il pescato del giorno, quindi via libera a gamberi rossi, scampi, carpaccio di pesce spada, cozze e, da provare assolutamente, la pasta con il ragù di mare.

Eccovi la lista dei 5 posti dove poter chiedere alla propria amata, o amato, di sposarti.