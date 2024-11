La Pasqua in Calabria riserva sempre tante sorprese, non solo nell’uovo di cioccolato. Quando si parla di festività e tradizioni si fa spesso riferimento ai dolci tipici, invece oggi vi parliamo dei Fraguni salati di Pasqua, tipici della zona di Lamezia Terme e di Nocera Terinese. A forma di focaccina e si preparano il giovedì o venerdì santo, da mangiare mentre si festeggia Pasqua o Pasquetta, quindi a fine quaresima. Ingredienti poveri dalla massima resa, un ripieno bello consistente sempre per ricordarci che siamo calabresi, altrimenti ci sciupiamo. Formaggio, prezzemolo, ricotta e patate sono solo alcuni ingredienti utilizzati. Naturalmente non esiste la ricetta perfetta, ogni famiglia ha la sua e noi ringraziamo Maria Vittoria D’Augello che ci condivide quella della sua tradizione familiare.

La ricetta dei fraguni, ingredienti e procedimento

Ingredienti:

Per la base: 1 kg di farina 0 o 00

550 ml di acqua tiepida

10 gr di lievito di birra fresco (se si vogliono ridurre i tempi di lievitazione anche 25 gr)

Sale qb

2 cucchiai di olio evo

Per il ripieno

750 gr di ricotta di pecora

250/280 gr di Pecorino primo sale

250/280 gr di salsiccia stagionata o soppressata calabrese

3 uova medie

Un ciuffetto di prezzemolo

Pizzico di pepe nero

PROCEDIMENTO:

La mattina preparate l'impasto per la base. Sciogliete nell'acqua tiepida il lievito aggiungete metà della farina ed iniziate ad impastare per bene. Successivamente aggiungete l'olio, il sale e la restante farina continuate ad impastare fino a formare un panetto liscio ed omogeneo. Mettete il panetto in una ciotola chiudete e fate lievitare fino al raddoppio (a me ci sono volute circa 8/10 ore). Per il ripieno in una ciotola mettete la ricotta schiacciata, tagliate la salsiccia ed il pecorino a dadini ed uniteli alla ricotta. Tritate il prezzemolo ed aggiungetelo all'impasto, aggiungete anche il pepe nero e le uova (crude) ad una ad una, mescolate il tutto per bene, dovrà crearsi una crema (se necessario aggiungete un altro uovo). Una volta pronto il tutto stendete la pasta e formate dei cerchi, riponeteli su di una teglia ricoperta di carta forno e mettervi nel centro il ripieno. Una volta fatto ciò pizzicate i lati del “frugune” ed infornate in forno statico a 180 gradi x 25 minuti circa. Risultato finale garantito!