Parliamo di uno dei dolci tradizioni calabresi più antichi della nostra regione, i Ginetti sono dei biscotti glassati, preparati principalmente nella provincia di Cosenza e nella valle del Crati. Vengono preparati nel periodo di Pasqua oppure durante i riti nuziali, una tradizione che va avanti da quasi 200 anni e legata alla cultura contadina, una ricetta che non ha subito variazioni negli anni. Pochi ingredienti, genuini e facili da trovare come farina, zucchero a velo, uova e succo di limone.

Secondo la tradizione, i ginetti durante il periodo di Pasqua vengono usati durante la processione della domenica delle palme, proprio per decorare le palme, invece nei riti nuziali vengono inseriti nelle ceste e offerte ad amici e parenti come buon augurio. Questa ricetta che vi faremo scoprire oggi, ad esempio, ci è stata inviata da una signora di Roggiano Gravina!

La ricetta dei ginetti

Ingredienti

1 kg di farina

5 uova

250 g di burro

200 g di zucchero

30 g di ammoniaca per dolci o una bustina di lievito

1 limone

2 cucchiai di latte

Per la glassa

500 gr di zucchero a velo

acqua

succo di un limone

Come preparare i ginetti

Disponete a fontana la farina, aggiungete lo zucchero e il burro (che avrete sciolto precedentemente a bagnomaria). Amalgamate gli ingredienti.

Aggiungete la buccia grattugiata di un limone, le uova e l’ammoniaca (o il lievito) sciolta in due cucchiai di latte.

Impastate bene tutti gli ingredienti in modo che si formi un composto omogeneo ed elastico.

Foderate con la carta da forno una teglia e adagiatevi pian piano i biscotti: tagliate un cilindretto di impasto e poi arrotolatelo su se stesso (come un involtino).

Cuocete in forno per 15 minuti a 150 °C.

Intanto preparate la glassa sciogliendo lo zucchero a velo con un po’ di limone (1 limone) e acqua, quanto basta a formare la glassa.

Una volta cotti, sfornate gli uncinetti, ricopriteli con la glassa e con le codette colorate di zucchero.

Una ricetta semplice da realizzare per un prodotto ricco di tradizione.