In occasione del "Panino Day", ecco tutte le immancabili prelibatezze che è possibile assaporare nella regione tra due fette di pane

Oggi è il World Panino Day e la tradizione culinaria calabrese si sposa benissimo con il concetto di street food. “Mangiati su panino, bell’i nonna”: a quanti di noi è stata detta questa magnifica frase?

Il concetto è che il cibo calabrese è una esplosione di gusti e colori, dalla Nduja alle melanzane sott’olio. Altro che sandwich americano, io preferisco una bella pitta ripiena di patate mbacchiuse e peperoni, oppure broccoli e salsiccia. Non scherziamo dai.

Eccovi l’elenco di quei panini “made in Calabria” che dovete assaggiare almeno una volta nella vostra vita.

Rosetta con olive piccanti, capocollo, mozzarelline e melanzane sott’olio. Una bomba calorica che nel periodo invernale si trasforma in una normalissima merenda pomeridiana, un mix di sapori che passano al piccante, al salato, al dolce fino all’amarognolo. Insomma un panino da Gambero Rosso.

Ciabatta con salsiccia arrostita, melanzane e patate mbacchiuse. C’è chi dice di uscirne pazzo e c’è chi mente. Mangiare questo panino vuol dire obbligatoriamente sorseggiare un bicchiere di vino rosso, in buona compagnia, qualcuno propone la variante con la cipolla fritta.

Panino con Nduja, melanzane sott’olio, pecorino crotonese e olive verdi (sulla sinistra) potremmo definirlo un panino da aperitivo. Sapori decisi e forti come la nduja ed il pecorino, quindi il sorso di spritz è obbligatorio o per lo meno consigliabile.

Panino con salame piccante, melanzana grigliata e caciocavallo arrostito. Il tipico panino da viaggio, quello della gita scolastica che la mamma metteva nello zainetto e che tu, senza vergogna, tiravi fuori mentre gli altri mangiavamo una brioche kinder (cose da pazzi)

Pitta con broccoli e salsiccia. Andare in Sila, a Camigliatello, si pensa subito al panino con salsiccia e broccoli, per me un abbinamento superlativo, consigliabile anche sulla pizza.

Pitta con uova, peperoni gialli e rossi, salsiccia stagionata, tutto rigorosamente fritto. Il tipico pasto dei nonni quando lavoravano nelle campagne, sostanzioso, accompagnato da un ottimo vino rosso.

Il Vegetariano, perché in Calabria non escludiamo nessuno, ma in foto troverete la variante con la pancetta. Panino con caciocavallo piastrato, melanzane arrostite e zucchine arrostite, ma siccome io sono un golosone, ho aggiunto anche della pancetta leggermente affumicata. Che dire…meraviglioso.