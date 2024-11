La gelateria Morino di Pizzo ha ricevuto il famoso riconoscimento di Tripadvisor “Travellers' Choice 2023” . Il sito web di rilevanza internazionale, conosciuto per le recensioni di alberghi, bed and breakfast e ristoranti, prenotazioni di alloggi e altri contenuti relativi ai viaggi, ha inserito la storica gelateria di Pizzo nella ristrettissima cerchia del "10% delle migliori attrazioni al mondo".

Un traguardo importante per la cittadina turistica della Costa degli dei e una bella soddisfazione per la famiglia Riga. Un risultato che premia il lavoro e la dedizione di Morino, da cui prende il nome la gelateria. Lui che recentemente ha anche festeggiato 50 anni di attività. Con i suoi 84 anni suonati, Morino è il maestro gelatiere più anziano di Pizzo. Tuttora in attività, il maestro gelatiere continua a preparare i gelati nel modo tradizionale: «Niente confezioni in polvere – ci tiene a sottolineare – i miei gelati sono preparati con ingredienti freschi e a chilometro zero. Dalle uova al latte, fino alle essenze».

La gelateria aprì i battenti a giugno del 1973, in piazza della Repubblica, il salotto buono di Pizzo. Fu una delle prime gelaterie a insediarsi nella caratteristica piazza del paese. Negli anni successivi, furono molti a seguire l’esempio di quel giovane marinaio che dopo anni di lavoro a bordo di un mercantile decise di mettersi in proprio aprendo, con i soldi guadagnati in mare, una sua attività commerciale. Fu il precursore di un progetto imprenditoriale che in breve tempo trasformò il paese costiero nella città del gelato. Tra le attrazioni di Pizzo, oltre alle bellezze paesaggistiche e storiche, c’è infatti sicuramente il tartufo gelato offerto in vari gusti dalle tante gelaterie artigianali che oggi circondano la piazza.