Da più di sessant'anni, sulla costa jonica c'è un locale che rappresenta la storia della ristorazione di questo territorio. Stiamo parlando de "Il Pescatore" di Montepaone, che dal 1954 è l'esempio di come si possa valorizzare un'intera area geografica grazie alla buona cucina.

Adesso, nonostante i quasi settant'anni, “Il Pescatore” è un locale bellissimo e moderno, diventato anche pizzeria grazie alla gestione del giovane Daniele Aiello, nipote dei primi titolari. Nonna Giuseppina e Nonno Pantaleone nel lontano 1954, pescavano il pesce fresco e lo cucinavano per i viaggiatori, sulla statale. Più che ristorante come lo intendiamo oggigiorno, parliamo di una struttura in legno dalle poche pretese, ma che regalava qualità, cortesia e sorrisi a chiunque ci andasse. Una Montepaone d’altri tempi, che vedeva la costa ionica catanzarese in via di sviluppo. Oltre ai nonni anche il papà degli attuali proprietari, Saverio, ha contribuito alla nascita del vero e proprio ristorante, dove è situato adesso.

Tanti personaggi son passati da “Il Pescatore” dove la cucina di pesce attrae persone del posto e turisti. Negli anni il ristorante si è evoluto, portando un concetto di pizza moderno grazie proprio a Daniele Aiello, la ricerca della materia prima, nuove tecniche di lavorazione e studi sugli impasti, riscuotono grande successo.

Ristorante Il Pescatore a Montepaone, la recensione della cena

La nostra cena è stata un connubio perfetto tra ristorante e pizzeria. Il vero antipasto tipico de “il Pescatore” prevede la classica bruschetta croccante con la rosamarina impepata, per palati forti, e la fritturina di pesce fresco del giorno. Una vera e propria coccola di inizio pasto! Lo chef insiste nel volerci far provare un primo piatto della tradizione ma rivisitato, pasta fresca con pomodorini ciliegini, pomodorini gialli, zucchine, gamberetti e granella di pistacchio. Un piatto abbastanza semplice, ma con le materie prime giuste e abbinate, anche il pistacchio trova lo spazio giusto.

Daniele Aiello vuole sorprenderci servendoci due pizze, cavalli di battaglia de “Il Pescatore” del menù estivo. Pizza con patata viola schiacciata al momento, base Fiordilatte, infornata di pomodorini gialli e rossi, pancetta croccante di Decollatura, Chips di melanzane, olio e basilico. La seconda pizza invece è farcita con pancetta croccante, melanzane fritte, formaggio caprino castrese grattugiato, olio e basilico. A fine cena, come digestivo ci hanno servito un gin tonic Malfy al pompelmo, eccezionale. Una cena deliziosa in un ambiente elegante e curato nei minimi dettagli. Un locale che unisce la tradizione dei piatti storici, alla modernità della pizza e del beverage.