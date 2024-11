Un calabrese sconfigge tutti i maestri dei panettoni del nord Italia e trionfa sovvertendo i pronostici della vigilia. Alla 15' edizione della Fiera Nazionale del Pandoro e Panettone d’Italia a Roma il calabrese Marco Macrì, originario di Caulonia e creatore del famoso “Ndujattone”, vince l’evento con il suo Panettone classico, sfidando e sconfiggendo i grandi maestri del nord Italia.

La Fiera Nazionale del Pandoro e del Panettone, dopo il lancio definitivo del progetto del Museo Nazionale del Panettone a Milano, per questa edizione è ritornato a Roma per decretare i migliori panettoni d’Italia.

Diverse sono le categorie in gara ma il premio più importante è quello di “Ambasciatore del Panettone”, il maestro che con i suoi prodotti conquista il palato della giuria, formata da maestri pasticceri e giornalisti provenienti da tutta Italia. Emanuele Giordano, il patron della manifestazione, si ritiene molto soddisfatto dell’ultimo evento romano andato in scena dall’8 al 10 dicembre: «Sono state molte le personalità e le celebrità italiane che in questi giorni hanno reso visita per scoprire un settore della pasticceria che rappresenta l’Italia intera, ovvero quello di panettone e pandoro, sempre più diffusi in tutto il mondo. I miei complimenti vanno a Marco Macrì che con il suo prodotto che ci ha letteralmente deliziati».

Un riconoscimento importante per il maestro pasticcere Macrì, che in quest'anno non ha partecipato con lo Ndujattone in gara: «lo Ndujattone è un figlio per me, ha gareggiato per anni ricevendo premi e critiche, ma un’azienda si evolve e per dimostrare la sua maturità deve mostrare di essere alla pari con i grandi maestri pasticceri d’Italia, per questo ho gareggiato con il mio panettone classico che parla di Calabria e che sono contento sia piaciuto a tutti. Una grande soddisfazione per tutto il mio staff, che condivido con chi lavora con me giorno dopo giorno».



Il panettone classico di Marco Macrì porta a casa due primi posti, ovvero l’ambito premio di “Ambasciatore del Panettone” e primo premio come miglior packaging, per originalità ed eleganza. Una bella sorpresa ed un bel regalo di Natale per Macrì e per la Calabria intera.