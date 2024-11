Chi ha detto che i sogni non possono diventare realtà? Una pizza che ha fatto colpo su Big Mama, Gazzelle e Don Antonio Starita, la storia della pizza a Napoli. Si sono sfidati a a colpi di pizza, 40 pizzaioli arrivati da tutta Italia, al Trofeo Pizza Festival di Sanremo ufficiale 2024, vinto dal cosentino Enrico Ambrogio della pizzeria Maravé di Rogliano.

Ogni pizza veniva sfornata a ritmo delle canzoni del Festival della musica italiana, un’edizione che fa parlare molto di “Sud Italia” per Geolier che rappresenta Napoli e grazie ad Enrico Ambrogio che da oggi rappresenta la Calabria nel mondo pizza, vincendo il Trofeo Pizza Festival di Sanremo 2024, organizzato da Franco Buccinà, Francesco Fortuna e Gennaro Galeotafiore. Una giuria composta da grandi maestri del mondo pizza come Salvatore Lioniello, Marco Quintili, Michele Lopez e gli chef Francesco Pucci e Loredana Errichiello, giusto per nominarne qualcuno.

La pizza vincitrice sarà presente sul menù, si chiama “Incanto Lucy” che unisce sapori eccezionali, creando equilibrio tra sapidità e dolcezze degli ingredienti, come la Crema di Parmigiano Reggiano artigianale, Salame di suino nero di Calabria, datterino giallo della zona ionica catanzarese, Cipolla Rossa di Tropea Igp caramellata e Nduja di Spilinga. La pizza è stata creata con la collaborazione dell’aiuto pizzaiolo Diego Mamiani dello chef Daniel Bonaccorso, dipendenti della pizzeria, e del foodblogger Wlady Nigro di Calabria Food Porn. I giudici hanno apprezzato la semplicità degli ingredienti di grande qualità e di un impasto definito “incredibile, leggero e veramente buono”. Enrico è un ragazzo timido e ama tantissimo il suo lavoro e la sua pizzeria, pensate che appena finita la premiazione, anziché andare a festeggiare per Sanremo, ha preferito tornare in Calabria per lavorare in pizzeria. Evviva la Calabria, sempre più in alto!