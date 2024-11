Tante le varianti, ogni famiglia ha la sua ricetta ma c'è un punto fermo: in questo periodo dell'anno sulle tavole calabresi non possono mancare. Ecco come prepararli

La Calabria a tavola durante le festività di Pasqua, la famiglia si riunisce e quindi mamme e nonne esprimono il meglio in cucina, senza nulla togliere ai maschietti di casa. I più noti dolci pasquali calabresi, oggi faranno spazio ad un rustico salato della tradizione calabrese, che si prepara proprio nel periodo della Santa Pasqua, stiamo parlando dei Fraguni.

Esistono svariate ricette, perché ogni famiglia ha la sua come da tradizione. Parliamo di un impasto lievitato farcito, perfetto anche per la scampagnata di Pasquetta. Uova sode, soppressata, ricotta di pecora, pepe nero, prezzemolo e patate sono gli ingredienti principali della farcitura, ma vediamo la ricetta con gli ingredienti.

INGREDIENTI PER L’IMPASTO:

200 gr. di farina di tipo 0

250 ml d’acqua

50 ml di olio extravergine

200 gr. di farina integrale tipo 1

10 gr. di sale

1 cucchiaino di zucchero

10 gr. di lievito di birra

INGREDIENTI PER LA FARCITURA:

2 patate

200 gr. di ricotta di pecora

150 gr. di soppressata calabrese

2 uova sode

50 gr. di pecorino grattugiato

Sale e prezzemolo q.b.

Un pizzico di pepe nero

PROCEDIMENTO:

Iniziamo proprio dall’impasto, mettendo la farina in una ciotola, aggiungere il lievito di birra sciolto assieme allo zucchero in poca acqua tiepida, aggiungere l’olio e l’acqua tiepida, il sale e lavoriamo l’impasto con le mani.

Se l’impasto dovesse richiedere più acqua, naturalmente potete aggiungerla, fino ad ottenere un panetto morbido e liscio. Spostate l’impasto su una spianatoia da lavoro infarinata e lavorate l’impasto per altri 5 minuti.

Dividete l’impasto di pezzi da circa 50 gr. l’uno (pesateli se potete), formando delle palline che andranno coperte e messe a lievitare per circa un’ora. Possibilmente evitiamo stanze fredde o dove circola l’aria. Intanto puliamo e lessiamo le patate, sistemando di sale, quando saranno pronte le lasciamo raffreddare e le schiacciamo in una ciotola.

Tagliamo la nostra soppressata a cubetti, più son piccoli i pezzi meglio è. Ora possiamo preparare per bene il ripieno, schiacciando la ricotta con una forchetta e uniamo la soppressata, il pecorino grattugiato, il prezzemolo tritato, le patate schiacciate, il pepe nero e le uova sode, iniziamo cosi a mescolare tutti gli ingredienti per bene.

Ritorniamo al nostro impasto stendendo le palline con il mattarello, dovete creare una circonferenza di 10 cm circa. Disponiamo al centro una cucchiaiata del ripieno ma vi raccomando, lasciate uno spazio considerevole ai bordi, ci servirà per chiudere i fraguni. Alziamo il bordo facendo dei pizzichi tra di loro, in modo da chiuderli come in foto, cosi possiamo metterli in una teglia su carta forno. Forno pre riscaldato a 180 gradi e cuciamo per 25 minuti, devono diventare abbronzati e colorati. Ora siete pronti a gustarvi uno dei rustici più buoni della Calabria.