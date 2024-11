È nato prima l’uovo o la gallina? Questa esistenziale domanda, in maniera molto più prosaica, potremmo farla per la Torta Belvedere di Pizzo ed il Tartufo artigianale. Sappiamo che è un vanto per l’intera cittadina di Pizzo e della Calabria intera poter raccontare e mostrare le eccellenze del territorio, dove le mani sapienti degli artigiani gelatai incontrano la fantasia ed il gusto per allietare i palati più raffinati



D'altronde il tartufo di Pizzo lo conosciamo tutti, ne abbiamo parlato più volte: sin dalla nascita, negli anni '50 dalle mani del maestro Don Pippo De Maria, a partire dalla sua veste classica realizzato con gelato alla nocciola e cioccolato fino ad arrivare a tutte le derivazioni attuali, si parla in ogni caso della stessa preparazione, una sfera che racchiude un cuore morbido, sia esso di cioccolato fondente come nella ricetta originaria o diverso nelle derivazioni più recenti. Ma sempre a Pizzo, qualche tempo fa, ho scoperto “La Torta Belvedere” del Bar Belvedere. Il titolare e maestro gelataio, Mimmo, ci ha tenuto a mostrarmi non solo questa sua preparazione, ma anche a raccontarmi la storia di questo gelato.

Torta Belvedere, come nasce il primo semifreddo calabrese

Nato nel 1910 circa da un’idea del nonno, anche lui maestro gelataio, che un giorno inizia a lavorare tre gusti di gelato, stendendoli in una “forma per torte”, lavorando il gelato con le mani, stendendolo per bene. La base di questo gelato è la nocciola che viene coperta dal gusto gelato alla crema e successivamente il tutto ricoperto da un croccante alle mandorle e vaniglia. Nasce, così, la prima forma della Torta Belvedere che inizia da subito a ricevere ottimi consensi. Negli anni ha subito delle piccole modifiche, come l’aggiunta della panna come tocco finale, oppure è disponibile con gusti di gelato diversi.

Il tocco che da una marcia in più alla Torta Belvedere è che viene servita come un classico pezzo di torta triangolare, insieme ad un caffè caldo che viene versato sulla torta. Il gelato incontra cosi il croccante della mandorla e l’amaro del caffè, semplicemente un prodotto fantastico.



