La Zuppa alla Santè è il tipico comfort food invernale calabrese, della città di Cosenza. È una minestra che viene preparata nei giorni successivi alle abbondanti mangiate delle feste natalizie. C’è chi la prepara il 26 dicembre, chi il giorno dell’Epifania e chi durante tutta la stagione invernale.

Parlando di minestra si pensa subito ad un piatto povero, infatti si dice che la Zuppa alla Santè serva per depurarsi dalle abbuffate, ma in realtà è un piatto davvero sostanzioso.

Ecco perché preferisco mangiarlo lontano dalle feste. Una zuppa di verza, carne di manzo e pollo, le polpette fritte e il pane in carrozza con il caciocavallo filante…sicuramente un piatto light.

A parte gli scherzi, la Zuppa alla Santé è un piatto ricco, saporito che ad ogni cucchiaiata vi lascerà soddisfatti.

Zuppa alla Santé: la ricetta

Ecco la ricetta, gli ingredienti ovviamente cambieranno in base al numero dei commensali.

1 kg di cappuccio verza

400 gr di polpette di manzo o maiale

Per il brodo di carne utilizziamo 150 gr di pollo a pezzi, di tacchino e vitello

400 gr di pane in carrozza con caciocavallo all’interno

Laviamo il cavolo eliminando le foglie esterne, lo tagliamo a listarelle e lessiamo in acqua salata. Quando si sarà rilassato in acqua possiamo scolare e facciamo sgocciolare.

Per il brodo, tagliamo a pezzi il sedano, la carota e la cipolla e li versiamo in abbondante acqua, quindi vi raccomando una pentola bella capiente. Aggiustiamo di sale, ma non troppo, e aggiungiamo i pezzi di carne. Qualcuno prepara il brodo nella pentola a pressione e dovrà cucinare per circa 40 minuti, prima a fiamma alta, poi quando la pentola inizierà a “fischiare” a fiamma bassa.

Se non avete la pentola a pressione, dovrà cuocere per almeno 1 ora e mezza.

Qualcuno usa mangiare la carne del bollito con la zuppa, altri invece ne fanno una insalata fredda con le patate lesse, a vostro piacimento.

Prepariamo le polpettine e friggiamole, le lasceremo asciugare su del panno carta.

Adesso prepariamo il pane in carrozza, usando un filoncino, sarà più facile cosi. Il caciocavallo dovrà essere tagliato a fettine sottili e inserito dentro due fette di pane. Passate il pane prima nel latte e poi in due uova sbattute e lasciate riposare.

Friggiamo il pane in carrozza e lo lasciamo asciugare su del panno carta.

Non vi resta che assemblare la zuppa, mettendo dentro il brodo tutti i nostri ingredienti pronti, le polpettine, il pane in carrozza e la carne per chi preferisce.

Buon appetito e buona festa dell’Epifania!